Криптовалюту используют для финансирования террористической деятельности. Как обнаруживают такие случаи?

Вопрос криптовалюты неслучайно всплыл в информационном пространстве. Все больше можно услышать и прочитать о мошенничестве с цифровыми знаками: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов и даже в экстремистских преступлениях фигурирует эта виртуальная валюта. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте поговорим о том, куда потом попадают эти средства, изъятые законным путем у людей, которые ввели незаконную предпринимательскую деятельность.

Сергей Гамко, заместитель начальника главного управления цифрового развития Следственного комитета Беларуси:

Это очень хороший вопрос. Когда еще не было введено понятие криптовалюты в Статью № 132 Уголовно-процессуального кодекса, мы столкнулись с понятием, что можно наложить арест на деньги, на какое-то имущество. И нам надо было отнести куда-то криптовалюту – что это. В последующем благодаря инициативе Следственного комитета перечень имущества, предусмотренный Статьей № 132 Уголовно-процессуального кодекса, был дополнен криптовалютой. Это был первый шаг, который нам позволил в рамках правового поля налагать арест на криптовалюту. Дальше было понятно, что есть, мы обнаруживаем ее, но не можем предпринять действенные меры к запрету осуществления сделок, поэтому мы предприняли следующий шаг: разработали и внедрили в деятельность инструкцию об использовании виртуальных криптокошельков в деятельности Следственного комитета. Поэтому сейчас, чтобы было понятно, когда происходят совместные проверки, реализации с органами дознания, мы имеем свои аппаратные криптокошельки, куда с легкостью перечисляем обнаруженную криптовалюту у подозреваемых лиц. В служебной деятельности сталкиваемся с такой разновидностью криптопреступлений, как криптоджекинг. Что это? Когда жертве внедряют вредоносное программное обеспечение, которое позволяет использовать ее вычислительные мощности для создания, генерирования новых монет. Фактически человек осуществляет какую-то деятельность на своем рабочем месте, к нему подключается специальное программное обеспечение, без его ведома и согласия начинает генерировать – осуществлять так называемый майнинг. К сожалению, задокументировать такие случаи не удалось и привлечь таких лиц, но с такими случаями в служебной деятельности мы сталкивались. И лица, которые совершают такие преступления, должны знать и понимать, что все, что используется неправомерно, в том числе для осуществления майнинга без ведома и согласия жертвы, в использовании какого-то программного обеспечивания и мощностей без оплаты – это уголовно наказуемо. Екатерина Забенько:

Криптовалюту пытаются использовать и для финансирования террористической, экстремистской деятельности. Очень важный момент, что стали использовать в последнее время и для оплаты наемничества – так называемые донаты. Как с этим бороться, насколько это можно регулировать и пресекать?

Владислав Ларионов, начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

После событий середины 2020 года для этих целей использовались классические денежные переводы, счета физических лиц. Однако по прошествии небольшого количества времени организаторы этих экстремистских, террористических формирований поняли, что платежи в банковской сфере легко контролируемые, так называемых донатеров ждет необратимое наказание. После этого они решили замести свои следы и сделать эти платежи более анонимными, начали прибегать к использованию криптовалюты, в том числе начали размещать свои криптокошельки на подконтрольных Telegram-каналах, в YouTube и иных ресурсах. С 2021 года эти платежи активизировались. Причина использования криптовалюты, как заявляется организаторами формирований, – это полная анонимность и полная безопасность для лица, осуществившего транзакцию. И здесь мы нашли механизм противодействия этим деяниям. Выявлено большое количество преступлений по статьям о финансировании террористической деятельности, экстремистской деятельности, финансирование участия граждан Республики Беларусь в вооруженном конфликте на территории другого государства. К слову, только за истекший период 2023 года Департаментом финансовых расследований выявлено 18 преступлений о финансировании экстремистской и террористической деятельности только с использованием криптовалют. Из них шесть по финансированию террористической деятельности. Это формирования BYPOL и «Киберпартизаны». Часть из подобных лиц уже привлечена к уголовной ответственности судом, отбывает свое наказание. Сроки достаточно большие – от 8 до 15 лет.

Екатерина Забенько:

Цифровые деньги новые не только для Беларуси. Я думаю, что наш опыт интересен многим странам, потому что он во многом уникален. Сергей Гамко:

Абсолютно верно. Наш опыт бесценен, особенно те правовые акты, которые позволяют осуществлять правовое регулирование в использовании криптовалюты в нашем государстве. Своим опытом мы делимся на международных конференциях с представителями правоохранительных органов РФ, Казахстана, Узбекистана и других государств. Этот опыт перенимается, поверьте, и он очень положительно используется в выявлении и раскрытии отдельных видов преступлений, в том числе и киберпреступлений. Екатерина Забенько:

Как вы работаете с подобными делами? Особенно интересуют последние годы, когда больше опыта, больше знаний и понимания, как с этим бороться.