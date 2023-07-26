Что такое криптовалюта и почему белорусов так манит лёгкий заработок? Разобрались с представителями МВД

Вопрос криптовалюты неслучайно всплыл в информационном пространстве. Все больше можно услышать и прочитать о мошенничестве с цифровыми знаками: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов и даже в экстремистских преступлениях фигурирует эта виртуальная валюта. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Что такое биткоины, токены и, в принципе, криптовалюта?

Павел Попов, заместитель начальника управления по раскрытию киберпреступлений главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси:

Слово «крипта», если перевести с греческого, обозначает тайный, скрытый, поэтому криптовалюта – это то, что позволяет нам в зашифрованном виде передавать информацию по цепочке информационных блоков. Отсюда и название «Блокчейн». Это если говорить о классической криптовалюте, которая на этой технологии работает. Если брать перевод денежных средств в обычном банке, естественно, обычный пользователь не может видеть, откуда поступили деньги. Для этого необходимо сделать ряд процедур вместе с сотрудниками банка, чтобы проследить всю цепочку перевода денежных средств с одной банковской платежной карточки на другую. Если говорить о криптовалюте, то здесь каждый пользователь видит всю последовательность действий, что делает данную схему прозрачной, тем не менее полностью анонимизирует пользователя, то есть персональные данные владельца криптокошелька скрыты. Екатерина Забенько:

Что популярно, то несомненно вызывает сразу повышенный интерес у белорусов, тем не менее тема такая, что может вовлечь наших граждан в преступную деятельность. Как это избежать и почему белорусов так манит слово «майнинг»?

Сергей Гамко, заместитель начальника главного управления цифрового развития Следственного комитета Беларуси:

Конечно, что приносит прибыль, притягивает внимание и интерес наших граждан. Когда люди начинают задавать себе вопрос, для чего им это надо, зачем в последующем осуществлять эту деятельность, им нужно для себя ответить на некоторые вопросы, которые на сегодня достаточно актуальны. Первый из них: насколько они готовы рисковать и вкладывать свои активы в деятельность, связанную с криптовалютой? Второй вопрос, который они должны для себя решить – это осуществить выбор того оператора криптобиржи, посредством которой они хотят проводить интересующие их операции, транзакции. Здесь немало важно получить рекомендации специалистов, не исключено, что нужно обратиться к специалистам Парка высоких технологий, принять для себя соответствующее решение. Екатерина Забенько:

Специалисты готовы давать такие консультации? Насколько это целесообразно?