«Физические лица за реализацию криптовалюты не уплачивают подоходный налог». Но какие здесь есть нюансы?

Вопрос криптовалюты неслучайно всплыл в информационном пространстве. Все больше можно услышать и прочитать о мошенничестве с цифровыми знаками: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов и даже в экстремистских преступлениях фигурирует эта виртуальная валюта. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Какова компетенция и опыт Департамента финансовых расследований в сфере оборота криптовалюты?

Владислав Ларионов, начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

Уже с 2018 года осуществляется контроль за проведением транзакций и осуществлением деятельности в криптовалютной сфере, а также за преступлениями экстремистской и террористической направленности в части финансирования указанной деятельности. Екатерина Забенько:

Как законодательство в Беларуси регулирует деятельность, связанную с оборотом криптовалюты?

Александр Паутов, председатель экономического суда Минска:

Действует Декрет № 8, а также с марта нынешнего года принят Указ Президента о некоторых вопросах налогообложения. Там предоставлены льготы резидентам Парка высоких технологий, в том числе физическим лицам. Физические лица за реализацию криптовалюты не уплачивают подоходный налог, но есть подвох. Физические лица имеют право приобретать, хранить криптовалюту, реализовывать, совершать ее обмен, но это делается только в личных целях. Как только начинается деятельность по купле и продаже криптовалюты, содействие иным лицам в ее реализации, то это приобретает признаки незаконной предпринимательской деятельности, и за это есть ответственность. Подлежит конфискации доход. Доходом будет считаться не та сумма, которую получил продавец в качестве прибыли, а вся сумма сделки. Получая прибыль на 10-20 тысяч, доход (в том числе и конфискация) будет на куда большие суммы. Екатерина Забенько:

Много ли таких дел рассматривается в экономическом суде?

Александр Паутов:

В последнее время… Я не могу сказать, что их много, но их становится все больше и больше. К сожалению, в эту сферу вовлекаются студенты. Они еще не имеют ни своего заработка, ни своих доходов… Екатерина Забенько:

И понимания, что может стать преступлением и наказанием. Александр Паутов:

И потом они будут вынуждены выплачивать по 100-300 тысяч рублей в доход государства. Екатерина Забенько:

А почему подростков так влечет? Потому что это в каком-то смысле может стать легким заработком, как они думают?

Сергей Гамко, заместитель начальника главного управления цифрового развития Следственного комитета Беларуси:

Да, потому что молодые люди, которые не окрепли в какой-то профессии или ее не выбрали, видят красивые на порталах объявления о легком и быстром заработке, поэтому они решают рискнуть и пойти на это. Они понимают, что для этого им не надо осуществлять полноправный рабочий день, а лишь выполнять определенные операции, проводить время от времени транзакции. Поэтому они и желают это попробовать. Екатерина Забенько:

Можно ли сдать государству криптовалюту? Какие-то банки с этим работают?