«Доход, полученный минчанином, составил 7,5 млн рублей». Рассказываем о громких преступлениях с криптовалютой

Вопрос криптовалюты неслучайно всплыл в информационном пространстве. Все больше можно услышать и прочитать о мошенничестве с цифровыми знаками: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов и даже в экстремистских преступлениях фигурирует эта виртуальная валюта. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте поговорим об основных видах мошенничества с криптовалютой. На чем они зарабатывают и какие в основном схемы используют эти люди?

Сергей Гамко, заместитель начальника главного управления цифрового развития Следственного комитета Беларуси:

Видов криптомошенничеств достаточно много, но я выделю некоторые из них и остановлюсь подробно. Первый вид – это поддельные ссылки и приложения, которые посещают граждане, желая обогатиться и вступить в диалог с предложениями, которые размещены на этих ресурсах. Когда человек обращается, он видит хороший контент, который обещает заработок, видит различные красивые картинки даже в режиме реального времени, как меняется курс того или иного криптоактива. В последующем ему предлагают зарегистрироваться, стать участником этой игры и зарегистрировать свой аккаунт. Человек регистрирует свой аккаунт, ему предлагают, чтобы его активировать, внести какие-то активы. Он доверяет, то есть уже здесь начинается доверие нашим преступникам, и он вкладывает какие-то первоначальные суммы денег. В последующем ему могут даже позволить вывести ряд активов, но это заманивает и подкупает. И в последующем люди теряют достаточно крупные суммы денег. Нужно быть бдительным, доверять проверенным площадкам, прежде всего нужно обращаться к услугам резидентов Парка высоких технологий. Второй способ совершения таких преступлений – когда человеку на электронный почтовый ящик либо на конкретный мессенджер приходит фишинговая ссылка, по которой он переходит. И дальше, если это связано с приложением криптобиржи, он вводит свои идентификационные данные, которые позволяют войти в его кошелек, не подозревая, что он не посещает реальный ресурс. В последующем завладевая его идентификационными данными, преступники их используют в своих целях и завладевают его денежными средствами. Екатерина Забенько:

Как и при любом виде мошенничества, на котором белорусы неоднократно обожглись, лучше ни по каким ссылкам не заходить, никуда не нажимать, ничего не снимать – таким образом проще всего себя обезопасить. Сергей Гамко:

Поверьте, это рекомендация от всех правоохранительных органов Республики Беларусь. Екатерина Забенько:

В чем соблазн зарабатывать на криптовалюте? Я знаю, что большинство операций, как считается, можно проводить анонимно, но вы такие преступления пресекаете и уже знаете, как с ними бороться. В том числе с помощью современных технологий.

Владислав Ларионов, начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

С 2018 года у нас физические и юридические лица имеют право владеть криптовалютой и совершать с ней различные сделки, также у нас действуют официальные площадки, где можно купить или продать свою криптовалюту. При этом анонимность криптовалюты привлекает в эту сферу как преступные элементы, так и участников серого рынка, которые никогда не пойдут на официальную площадку, где можно купить или продать криптовалюту, потому что там необходимо предоставить свои личные данные, копию своего паспорта, а при необходимости даже подтвердить источник происхождения денежных средств, то есть спрос на анонимное и нелегальное приобретение криптовалюты имеется. Конечно, спрос рождает предложение, в связи с чем периодически появляются предприимчивые граждане, которые готовы этот спрос удовлетворить. Такое граждане начинают покупать, продавать, оказывать услуги по обмену криптовалюты на регулярной основе, то есть начинают заниматься предпринимательской деятельностью со всеми ее признаками, установленными Гражданским кодексом. Для осуществления предпринимательской деятельности в сфере криптовалюты ты должен быть еще резидентом Парка высоких технологий, заниматься предпринимательской деятельностью можно только, пройдя государственную регистрацию в качестве ИП или создать юридическое лицо, стать на налоговый учет. Неуплата налогов влечет определенные юридические последствия, и их характер зависит от суммы неоплаченных налогов. Если сумма неуплаченных налогов составляет крупный размер (2 000 и более базовых величин, а настоящее время это 74 тысячи рублей), то такая деятельность подлежит квалификации в рамках Уголовного кодекса по Статье № 223. Это уклонение от уплаты налогов. Максимальная санкция по этой статье предполагает лишение свободы до 12 лет. Екатерина Забенько:

И анонимность, о которой мы говорим, – это достаточно условное понятие.

Владислав Ларионов:

Что касается анонимности, по нашему мнению, к операциям в криптовалюте следует применять термин «псевдоанонимность», а не «анонимность», как заявляют многие. Почему? Потому что большинство сведений о проведенных криптотранзакциях содержатся в интернете, причем они доступны всем, у кого есть доступ к этой Сети. В первую очередь это сведения о дате, времени совершения транзакций, об участвующих в транзакциях криптокошельках, а также о сумме транзакций. Предполагается и обывателям доносится, что именно сведения о принадлежности криптокошелька являются полностью анонимными, ни при каких обстоятельствах нельзя установить этого владельца. Однако у нас имеется определенный опыт, компетенции и технические средства в деанонимизации подобных пользователей и участников криптотранзакций. Это подтверждается результатами нашей правоохранительной деятельности по выявлению подобных преступлений. Екатерина Забенько:

Давайте поговорим о громких делах. Месяца не прошло, как задержали двух бизнесменов-иностранцев, которые продавали криптовалюту за наличные. Расскажите, чем разрешилось. Как удается раскрывать подобные преступления? Сергей Гамко:

Деятельность этих двух граждан была документирована в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. В соответствии с наличием в их действий поводов и оснований, было принято решение по возбуждению уголовного дела по части второй Статьи № 243 – уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Данные граждане были задержаны, им в последующем предъявлены обвинения, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время они сотрудничают со следствием и приняли все меры – в полном объеме они погасили ущерб, причиненный их действиями по уголовному делу. Екатерина Забенько:

Наш корреспондент Марина Кишкурно узнала подробности дела о пресечении дела крупного криптообменника в Минске. Впрочем, задержанные предприниматели работали на территории многих стран СНГ, а также в ОАЭ и Грузии.

На пол! Руки за спину быстро! Миллионы рублей составил ущерб от неуплаты налогов руководителей этого теневого бизнеса. Сотрудники Госконтроля и Следственного комитета пресекли нелегальную работу сразу нескольких криптообменников. Во главе махинации двое иностранцев. С 2019 года в Минске работал специально оборудованный офис, где за наличные деньги можно было купить или продать криптовалюту. При этом обменник не был резидентом Парка высоких технологий, соответственно, не имел права проводить денежные операции. Как позже стало известно, подобной деятельностью фигуранты занимались и на территории других стран. Список немаленький: Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан. В дальнейшем сотрудники СК и ДФР вышли на жителя Минска. Он был клиентом нелегального обменника, открыл и свою структуру по реализации крипты через Telegram-канал. При этом более 30 % от суммы расходных операций производилось пользователями даркнета – сегмента сети Интернет, скрытого от общего доступа. Доход, полученный минчанином, составил 7,5 миллиона рублей. Ну и о последствиях подобной незаконной деятельности: за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Сегодня криптовалюта нередко используется аферистами.

Я буду этим заниматься и все буду вам предоставлять. Столичная милиция вышла на иностранца, который несколько месяцев переводил крупные суммы в криптовалюту, а после – мошенникам. Молодому человеку было 22 года. Его использовали в качестве посредника: ему перечисляли деньги, полученные от обманутых белорусов. Он переводил их в токены и отправлял организаторам преступных схем – всего порядка 2,5 миллиона рублей.

А вот и еще одно громкое дело. Шестерым белорусам предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и пособничестве в совершении указанного преступления. Расследование уголовного дела началось в 2016 году. Следователи выяснили, что организованная преступная группа похищала средства со счетов иностранных граждан. К работе по раскрытию преступления привлекли иностранные службы. Вскоре удалось установить псевдоним пользователя, который был напрямую связан с хищением. При участии американских коллег сотрудники СК вышли на теневой онлайн-сервис, где оказывали разного рода финансовые услуги. Совместными усилиями удалось выяснить IP-адреса онлайн-кошельков установленного участника сервиса. Информация о причастности подозреваемого к теневым финансовым операциям подтвердилась. По цепочке узнали и других фигурантов этого дела.