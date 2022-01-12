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Аванс будет учтён. Автовладельцам необходимо успеть оплатить транспортный налог до ноября

12 января 2022 16:16
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Новости Беларуси. Вниманию автовладельцев, кстати, у каждого третьего белоруса есть своя машина. Оплатить остаток транспортного налога нужно до 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Аванс будет учтён. Автовладельцам необходимо успеть оплатить транспортный налог до ноября-1

Как узнать сумму? Все просто: владельцам авто стоит обратиться либо в налоговую инспекцию района, либо заглянуть в личный кабинет плательщика на сайте ведомства. Напомним, что в 2021 году часть водителей уже оплатила авансовый платеж (это 29 рублей). Он будет учтен при оплате полной суммы госпошлины.  

Больше новостей экономики за 12 января читайте здесь.  

# Налоги # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

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