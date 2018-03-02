Крепёжные тросы не выдерживают напора льда. В Житковичском районе снова налаживают переправу через Припять

Новости Беларуси. В Житковичском районе в срочном порядке налаживают переправу через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возведенный там ранее понтонный мост оказался ненадежным.
Зимой крепежные тросы то и дело не выдерживают напора льда. А с приходом сильных морозов сбои дает и водная переправа.
Эта тема 1 марта стала предметом обсуждения на встрече Президента Александра Лукашенко с вице-премьером Михаилом Русым. Глава государства поручил закончить строительство нового моста, связывающего Житковичи и Туров, уже в этом году.
Напомним, движение по мосту через Припять было перекрыто в декабре 2017 года из-за трещины в конструкции. Аварийный мост – ключевое звено инфраструктуры в центральном Полесье. Это было кратчайшее сообщение для предприятий сразу нескольких районов, ну и, конечно, для жителей. До ближайших переправ в Пинске и Мозыре – 140 километров. Президент намерен посетить этот район весной.
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