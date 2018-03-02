Крепёжные тросы не выдерживают напора льда. В Житковичском районе снова налаживают переправу через Припять

Новости Беларуси. В Житковичском районе в срочном порядке налаживают переправу через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возведенный там ранее понтонный мост оказался ненадежным.

Зимой крепежные тросы то и дело не выдерживают напора льда. А с приходом сильных морозов сбои дает и водная переправа.