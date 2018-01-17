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Вместо моста в Житковичском районе могут построить мощную паромную переправу

17 января 2018 11:22
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Новости Беларуси. Глава МЧС Беларуси Владимир Ващенко рассказал журналистам о ситуации в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо моста в Житковичском районе могут построить мощную паромную переправу-1

Здесь вместо временного моста, вероятнее всего, создадут мощную паромную переправу. Ее будут использовать вместо понтонного моста, который унесло течение Припяти.

Пока же в Гомельской области работают спасатели, которые на катерах перевозят людей с одного берега на другой.

Вместо моста в Житковичском районе могут построить мощную паромную переправу-4

Напомним, проблемы с мостом в Житковичском районе, который соединяет райцентр с Туровом, начались 7 декабря. На бетонной конструкции моста, построенного в 1985 году, обнаружили трещину. Аварийный мост был закрыт.

В Житковичском районе льдом сорвало понтонную переправу‍

Как живут жители Житковичского района после ЧП с мостом? Репортаж программы «Неделя»

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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