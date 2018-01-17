Вместо моста в Житковичском районе могут построить мощную паромную переправу

Новости Беларуси. Глава МЧС Беларуси Владимир Ващенко рассказал журналистам о ситуации в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь вместо временного моста, вероятнее всего, создадут мощную паромную переправу. Ее будут использовать вместо понтонного моста, который унесло течение Припяти.

Пока же в Гомельской области работают спасатели, которые на катерах перевозят людей с одного берега на другой.