Как прошла встреча жён глав дипмиссий в компании с супругой Владимира Макея в Большом театре

Новости Беларуси. 1 марта жены глав дипломатических миссий и представительств международных организаций в компании супруги министра иностранных дел Беларуси провели время интересно и с пользой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне 8 марта дамы отправились в Большой театр, где для них провели экскурсию и открыли настоящие тайны закулисной жизни. Здесь гости узнали об истории театра и предстоящих постановках.

Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Республики Беларусь: В такую морозно-метельную погоду я хочу пожелать всем нашим женщинам не унывать, всегда быть с улыбкой на лице, всегда быть оптимистами. Конечно, здоровья, счастья – им, их близким, детям, потому что когда у нас всё хорошо в тылу нашем, в нашем доме, то и настроение отличное, и готов ты творить, делать что-то на благо своей страны.

Мерике Кокаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:

Город красивый, большой, красивые проспекты. Люди очень милые, очень милый старый город – такой маленький, но очень красивый, такой стилизованный, река... Это всё очень красиво!

Супруги послов не только надежный тыл для мужчин-дипломатов. Они активно занимаются благотворительными и социальными проектами. Сегодня в интернациональной женской компании нашлось время для обсуждения самых разных. Кульминацией вечера стал концерт в камерном зале Большого.