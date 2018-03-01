Прямой эфир

10-балльные пробки образовались на дорогах Минска из-за сильного снегопада

01 марта 2018 20:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В первый день весны зима вернулась на столичные улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Непрерывно с самого утра в Минске идет снег.

10-балльные пробки образовались на дорогах Минска из-за сильного снегопада-1

По предварительной информации, за день в городе выпало 6 миллиметров осадков, а высота снежного покрова увеличилась на 10 сантиметров. Десятки мелких ДТП осложнили и без того напряженную ситуацию на дорогах. К вечеру пробки достигли максимума в 10 балов. Общественный транспорт с обеда работает в режиме бездорожья.

Особенно не повезло пассажирам троллейбусов и трамваев. Более 20 раз за день в их движении происходили сбои. К вечеру снег утих. Но с последствиями циклона коммунальные службы будут справляться всю ночь и завтрашний день, 2 марта.

10-балльные пробки образовались на дорогах Минска из-за сильного снегопада-4

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как прошла встреча жён глав дипмиссий в компании с супругой Владимира Макея в Большом театре
01 марта 2018 20:26

Как прошла встреча жён глав дипмиссий в компании с супругой Владимира Макея в Большом театре

«В безопасности либерализации быть не должно». Замминистра транспорта Беларуси – о ситуации с маршрутными такси
01 марта 2018 19:59

«В безопасности либерализации быть не должно». Замминистра транспорта Беларуси – о ситуации с маршрутными такси

Трудоустроить тех, кто хочет выйти на рельсы нормальной жизни. Аграрный проект МВД помогает найти работу тем, кто однажды оступился
01 марта 2018 16:47

Трудоустроить тех, кто хочет выйти на рельсы нормальной жизни. Аграрный проект МВД помогает найти работу тем, кто однажды оступился