10-балльные пробки образовались на дорогах Минска из-за сильного снегопада

Новости Беларуси. В первый день весны зима вернулась на столичные улицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Непрерывно с самого утра в Минске идет снег.

По предварительной информации, за день в городе выпало 6 миллиметров осадков, а высота снежного покрова увеличилась на 10 сантиметров. Десятки мелких ДТП осложнили и без того напряженную ситуацию на дорогах. К вечеру пробки достигли максимума в 10 балов. Общественный транспорт с обеда работает в режиме бездорожья.

Особенно не повезло пассажирам троллейбусов и трамваев. Более 20 раз за день в их движении происходили сбои. К вечеру снег утих. Но с последствиями циклона коммунальные службы будут справляться всю ночь и завтрашний день, 2 марта.