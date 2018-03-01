«Мы в восторге, что он у нас милиционер». Лучших милиционеров Минска наградили накануне Дня милиции

Новости Беларуси. В столице стартовали торжества ко Дню милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 101-й день рождения правоохранители отметят 4 марта.

А сегодня, 1 марта, на праздничный концерт пригласили лучших милиционеров столицы. Сотрудников поздравили руководители Министерства внутренних дел и Мингорисполкома. Хорошим подарком к празднику стали ключи от арендных квартир. Их получили 45 участковых инспекторов.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета: Мы считаем, что участковый должен жить как можно ближе к участку или на участке. Чтобы, в первую очередь, у него были комфортные условия, и он мог очень быстро дойти до своего места работы. Также и жители столицы понимали, что у них рядом есть человек, к которому они всегда могут обратиться за помощью.

Александр Маринич, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Заводского РУВД: Очень приятно, конечно же. Это такой шаг, который, думаю, все семьи ждут – получить жилье. Это жилищный вопрос, который касается всех.

Мария Маринич, жена:

Я очень горжусь своим мужем. Наш сын маленький тоже очень гордится своим папой. Мы в восторге, что он у нас милиционер.

За успехи на службе милиционерам также вручили нагрудные знаки и благодарности. Радостный момент вместе со своими защитниками разделили и их родные.