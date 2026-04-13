Новости по тегу #Светалана Белаш

Работа начнется с создания единого визуального бренда семейной политики и активного продвижения ценностей в молодежной среде.
В столице и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей для получения денег нужно обращаться по месту учебы ребенка. В остальных регионах – в органы соцзащиты по месту жительства одного из родителей.
Теперь социальные выплаты будут начисляться только на базовые счета. Основное их преимущество – возможность бесплатно совершать основные финансовые операции.
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