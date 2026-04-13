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Новости по тегу #Светалана Белаш

В Беларуси утверждена информационная стратегия семейной политики на 2026-2030 годы
13 апреля 2026 10:49

В Беларуси утверждена информационная стратегия семейной политики на 2026-2030 годы

Многодетные семьи могут получить материальную помощь к новому учебному году
30 июля 2025 10:43

Многодетные семьи могут получить материальную помощь к новому учебному году

В Беларуси изменится порядок перечисления соцвыплат и появится новая мера поддержки многодетных семей
01 июля 2025 06:27

В Беларуси изменится порядок перечисления соцвыплат и появится новая мера поддержки многодетных семей

«Крепкая семья – сильная страна». Какую помощь от государства многодетные получают к началу учебного года?
26 августа 2021 09:18

«Крепкая семья – сильная страна». Какую помощь от государства многодетные получают к началу учебного года?