Быстро, но опасно. Врач о последствиях катания на электросамокате

В оживленном мегаполисе среди бесконечного потока машин сегодня можно встретить не только велосипедистов. Пользователи гироскутеров, электросамокатов и моноколес уже давно стали полноправными участниками дорожного движения и никого не удивляют.

Илья Адамович, поклонник мобильного транспорта:

Я работаю в центре города, мне достаточно удобно передвигаться на самокате. По времени получается быстрее и удобнее, чем на метро или каком-то другом виде общественного транспорта. Беру самокат в аренду, когда едешь на работу, успеваешь хорошо проснуться. Это какой-то шаг в будущее, это намного лучше, чем скейт, велосипед.

Но несмотря на видимые плюсы мобильного транспорта, без ложки дегтя не обошлось. Большинство недооценивает этот способ передвижения. Ошибочно полагая: электросамокаты абсолютно безопасны для здоровья. И вот докатились. Согласно неутешительной статистике медиков, каждый день кабинет травматолога посещают люди с повреждениями после веселых покатушек на двухколесном вездеходе.

Александр Шнайдер, заведующий хирургическим отделением 34-й районной клинической поликлиники Советского района г. Минска:

Чаще всего ссадины, ушибы, есть более серьезные травмы – переломы, рваные раны. Чаще всего связаны с неумением кататься. Когда была летом жара, люди катались в легкой одежде, со ссадинами многие обращались. 3-4 в день было.

Самое страшное, что во время городских гонок вместе с цифрой на спидометре растет и риск получения черепно-мозговых травм.

Александр Шнайдер:

Была женщина примерно 50 лет, которая села на самокат, прокатилась, потом к нам пришла с синими ногами, вся в ссадинах, разбитое лицо, сломанный нос. Облегчить страдания участника ДТП до приезда скорой медицинской помощи можно, своевременно определив, какой вид повреждения получил человек.

Александр Шнайдер:

Человек, который получил черепно-мозговую травму, уже может и не понять ничего. Надо, чтобы заметили родственники. Если он стал непохож на себя, более сонливый, какой-то дезориентированный, путается в словах, запинается. С ним что-то не так, они должны на это обратить внимание. Если видно, что человек получил травму, особенно на голове, неважно – царапина, небольшая рана или серьезная гематома, то лучше все равно обратиться к врачу.