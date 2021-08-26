Зарплата около 1 400 рублей. Председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов» об условиях работы специалистов

Новости Беларуси. «Агрокомбинату Снов» 70 лет. От истории к инновациям. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, почему сюда стремятся выпускники аграрных вузов и как производят узнаваемые бренды. Яна Шипко, корреспондент:

Куда ни глянь, у вас рекорды. И коровы больше всего молока дают, и зерновых больше всего собираете. Как вы этого добиваетесь?

Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов»:

Посещали мы разные страны и ближнего зарубежья, и дальнего зарубежья. Был я несколько раз и в Америке, и в Канаде, изучали молочное скотоводство и так далее. Закон у меня такой: специалисты едут, посмотрели, что для нас подходит, это надо обязательно применить в производстве. Тогда окупается наша поездка, видно, что мы применяем у себя какой-то опыт. Если этого не делает, то больше в командировку не едет. Яна Шипко:

Но есть же доля риска, что не приживется, не пойдет у нас технология.

Николай Радоман:

Многие те вопросы технологического характера, которые хороши за границей, у нас иногда не подходят, потому что к любой технологии надо привязывать условия, наличие профессионалов, которые будут делать вопросы технологические. Очень важны погода, природа и так далее. Я думаю, что сегодня Беларусь является зоной умеренного, а может, даже и повышенного риска производства в аграрном секторе, поэтому я думаю, что в этом году урожай у нас будет выше 100 центнеров. К сожалению, аномальная погода, жара не дала возможности нам получить желаемый результат. Хотя результат и неплохой, но я как руководитель чистого морального удовлетворения не испытываю, а нацеливаю людей, поднимаю у них настроение на будущие свершения. Николай Радоман любит повторять: где родился, там и пригодился. Работать на предприятие в родном поселке пришел сразу после окончания института. Последние 17 лет возглавляет агрокомбинат. Дело ответственное. Его предшественник – Герой Беларуси Михаил Карчмит.

Николай Радоман:

Здесь работали мои деды, здесь работали мои родители, и уже 44 года работаю и я. Руководители бывшие на каждом историческом этапе своей работы в «Агрокомбинате Снов», или в колхозе Калинина, внесли значительный вклад в развитие «Агрокомбината Снов», или бывшего колхоза Калинина. Когда я подавал свою кандидатуру, путём тайного голосования за меня проголосовали, было и страшно идти, ведь мощное такое хозяйство, но я знал, что делать. Подводя промежуточные итоги 70-летия нашего хозяйства, по правильному пути мы наметили развитие. Если взять эти 17 лет, то мы утроили производство мяса, в 3,5 раза увеличили производство молока. Мама Николая Вячеславовича 36 лет отработала здесь дояркой. И как никто другой может оценить успехи, которых добились сейчас в производстве молока. Николай Радоман:

Тяжелейший труд был, я еще был студентом, ходил на ферму, помогал маме корма раздавать. Яна Шипко:

А ваша мама видела, как вы потом сделали карусель для коров?

Николай Радоман:

Просится провезти по фермам, поэтому нечасто, но раз в год я ее провожу. Ей 88-й год, она на своих ногах, очень интересуется, завези на ту ферму, где она работала, там уже все не узнать, новые здания, новый доильный зал. Она всегда с большой любовью и уважением относится к тем людям, которые выполняют сегодня ту работу, что делала она. Хотя в корне работа бывшей доярки, которая даже была 20 лет назад, сегодня изменилась в корне.

История агрокомбината начинается в 1951-м, когда на базе шести хозяйств создали колхоз имени Калинина. К 70-м он уже был известен на весь Советский Союз. Уже тогда внедрялись прогрессивные технологии, закупалась новая техника, увеличивалось производство зерна, сахарной свеклы, молока, мяса, а позже и птицы. Тенденция к расширению производства сохранилась и сейчас. Каждые 3-4 года агрокомбинат присоединяет небольшие хозяйства, которые не могут похвастаться высокой рентабельностью. А благодаря грамотному менеджменту и инвестициям со временем подтягивает их на качественно новый уровень. Яна Шипко:

Многие руководители плачутся, что это такой балласт, бремя для них.

Николай Радоман:

До прошлого года мы уже подсоединили два хозяйства. Это бывший семеноводческий совхоз «Друцковщизна», в Клецком районе нам дали хозяйство, возможность работать на 1 500 гектарах земли. Хочу сказать, что находясь вроде даже в Несвижском районе, это хозяйство по уровню было значительно ниже, и по культуре земледелия, и по экономической эффективности отдачи произведенных мяса и молока. Мы туда вложили за год 8 миллионов денег. Это 3 миллиона долларов. Я думаю, что если мы нормально с ними год проработаем над всеми теми вопросами, по которым я ставлю задачу, то они выйдут по производству на уровень «Агрокомбината Снов». Тогда мы сольемся воедино. Мы не могли объединиться сразу, потому что у них были очень большие долги. Потихоньку эти долги гасим, когда выйдем на чистый лист развития, тогда, может, полностью объединимся и будем работать. Еще в 70-х условия жизни в поселке приближались к городским. В 2006 Снов приобрел статус агрогородка. Инфраструктура и качество жизни сотрудников – одна из главных забот агрокомбината.

Николай Радоман:

Мы много денег вкладываем в социальную сферу, мы оказываем помощь нашим школам, детским садикам. Мы занимаемся постоянно благоустройством, придумывают новые формы наши дизайнеры, создавая уютный поселок здесь, в агрокомбинате, создавая порядок в наших деревнях, постоянно совершенствуемся. Оказываем помощь нашим людям, чтобы они жили у нас, хорошо работали. У нас и торговый центр, кафе «Сноўскі маёнтак», у нас работает дом быта, сеть бань, банно-прачечный комбинат. Социальная сфера – Дом культуры и так далее. Поэтому все делается, чтобы нашим людям жилось в нашем хозяйстве уютно, чувствовалась постоянно забота руководства о наших людях. Поэтому создавая хорошие условия для жизни, имея хорошую зарплату около 1 400 рублей, мы ее постоянно увеличиваем. Но зарплата людей складывается от экономики хозяйства, поэтому постоянно над этим вопросом работаем. Но самое главное наше богатство – это наши люди, а еще более богаты мы потому, что у нас в хозяйстве работает около 1 900 человек, работает около 700 человек до 30 лет. Поэтому строим хорошее, комфортное жилье, в этом году мы вводим два дома 18-квартирных. Уже один дом ввели, раздали нашим молодым людям. Я считаю, что имея такой запас молодых людей, есть будущее для нашего хозяйства.