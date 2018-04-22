Кратковременные дожди и до +18°С ожидаются в Беларуси 23 апреля

Новости Беларуси. На 23 апреля синоптики прогнозируют кратковременные дожди и до +18°С.

Как сообщает Белгидромет, ожидается переменная облачность. Ночью в некоторых районах Витебской и Могилёвской областей пройдут дожди. Днём в отдельных западных районах Беларуси прогнозируются дожди, возможны грозы. Ожидается неустойчивый порывистый ветер.

Ночью столбик термометра опустится до +1… +6°С, в некоторых частях республики по северо-востоку может похолодать до -2°С. Днём столбик термометра поднимется до +11… +18°С.

Накануне в республике порывы ветра достигали 27 м/с.