Прямой эфир

Кратковременные дожди и до +18°С ожидаются в Беларуси 23 апреля

22 апреля 2018 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На 23 апреля синоптики прогнозируют кратковременные дожди и до +18°С.  

Как сообщает Белгидромет, ожидается переменная облачность. Ночью в некоторых районах Витебской и Могилёвской областей пройдут дожди. Днём в отдельных западных районах Беларуси прогнозируются дожди, возможны грозы. Ожидается неустойчивый порывистый ветер.  

Ночью столбик термометра опустится до +1… +6°С, в некоторых частях республики по северо-востоку может похолодать до -2°С. Днём столбик термометра поднимется до +11… +18°С.  

Накануне в республике порывы ветра достигали 27 м/с.  

Пострадали 15 населённых пунктов – подробнее здесь.  

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Реальные истории. Как работают молдаване в Беларуси и чего им не хватает?
22 апреля 2018 14:30

Реальные истории. Как работают молдаване в Беларуси и чего им не хватает?

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»
22 апреля 2018 12:52

«Дети в восторге». Как прошло танковое шоу на «Линии Сталина»

Насколько эффективен полиграф? Интервью с председателем комитета судебных экспертиз в программе «Неделя»
22 апреля 2018 12:30

Насколько эффективен полиграф? Интервью с председателем комитета судебных экспертиз в программе «Неделя»