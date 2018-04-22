Прямой эфир

Последствия непогоды: в Гродно из-за сильного ветра упала 6-метровая стела

22 апреля 2018 11:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Сорванные крыши, поваленные деревья, отключение электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия непогоды: в Гродно из-за сильного ветра упала 6-метровая стела-1

От сильного ветра, порывы которого достигали 27 метров в секунду, пострадали 15 населённых пунктов. Повреждены кровли нескольких жилых домов и социальных объектов, а также 24 сельскохозяйственных построек.

Последствия непогоды: в Гродно из-за сильного ветра упала 6-метровая стела-4

МЧС сообщает о нескольких десятках случаев падения деревьев в Могилёвской, Минской областях и в самой столице. А в Гродно на выезде из города упала 6-метровая стела. Восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет.

Последствия непогоды: в Гродно из-за сильного ветра упала 6-метровая стела-7

С непростой ситуацией столкнулись энергетики. Почти тысяча населённых пунктов периодически оставались без электроснабжения.

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В минском парке пенсионер предлагал прохожим насвай
22 апреля 2018 10:53

В минском парке пенсионер предлагал прохожим насвай

За минувшие сутки в экосистемах Беларуси потушены более 120 пожаров
22 апреля 2018 09:05

За минувшие сутки в экосистемах Беларуси потушены более 120 пожаров

С 21 на 22 апреля в Беларуси были перебои с электричеством в почти тысяче населённых пунктах
22 апреля 2018 06:51

С 21 на 22 апреля в Беларуси были перебои с электричеством в почти тысяче населённых пунктах