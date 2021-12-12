Если 15 декабря плохая погода, такой она останется до конца января. Эти приметы предскажут погоду на зиму

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 декабря – Андрей Зимний. Ясный и морозный день предвещает хороший урожай, рассказали в программе «Плюс-минус». Если снег выпал и не тает, лежать снег будет вплоть до начала апреля. Быстрые и низкие облака – скоро будет стужа.

14 декабря. Северный ветер – сильно похолодает, облака плывут против ветра – также будет похолодание. Звезды на небе переливаются – к вьюге.