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Если 15 декабря плохая погода, такой она останется до конца января. Эти приметы предскажут погоду на зиму

12 декабря 2021 12:46
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 декабря – Андрей Зимний. Ясный и морозный день предвещает хороший урожай, рассказали в программе «Плюс-минус». Если снег выпал и не тает, лежать снег будет вплоть до начала апреля. Быстрые и низкие облака – скоро будет стужа.  

14 декабря. Северный ветер – сильно похолодает, облака плывут против ветра – также будет похолодание. Звезды на небе переливаются – к вьюге.  

Если 15 декабря плохая погода, такой она останется до конца января. Эти приметы предскажут погоду на зиму-1

Если 15 декабря снега по колено – будет урожай. Стоит плохая погода, такой она останется вплоть до 30 января. Окна покрылись морозными узорами – к пышной зелени весной.  

16 декабря. По наблюдениям предков, если снег на талую землю ложится, то будет неурожай. Снегирь под окном чирикает – жди оттепели.  

Если 17 декабря небо звездное и ясное, будет холодно, а тускло звезды светят – к теплу. Дым столбом идет из трубы – к затяжным морозам, а если стелется к земле – ждали тепла. Облачная погода, как замечали в старину, говорила о том, что выпадет снег, а красный закат сулил ясную погоду.  

Если 15 декабря плохая погода, такой она останется до конца января. Эти приметы предскажут погоду на зиму-4

Мокрый снег, дождь и гололед. Ждать ли белорусам снега в середине декабря? Читайте здесь.  

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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