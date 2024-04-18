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Красные белорусские коровы – выяснили, в чём особенность уникальной отечественной породы

18 апреля 2024 18:51
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В стране продолжается работа по выведению красных коров. Создание уникальной белорусской породы – поручение главы государства. Селекцией таких буренок занимаются три хозяйства. Эксперимент начали пять лет назад. За это время ученые проделали около трети необходимой работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Мычко о достижениях и перспективах.

Красные белорусские коровы – выяснили, в чём особенность уникальной отечественной породы-1

Неприхотлива, устойчива к болезням, обладает высокой продуктивностью. С белорусской красной коровой хорошо знакомы в хозяйстве «ЖодиноАгроПлемЭлита». Здесь животноводы и ученые работают над выведением новой породы. Сейчас в стадах более 930 красных буренок. Их растят по полному циклу – от яслей до взрослых – и результатами очень довольны.

Красные белорусские коровы – выяснили, в чём особенность уникальной отечественной породы-4

Владимир Корешков, первый заместитель директора ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»:
Они очень хорошо проявляют себя по привесам. И бычки, и телочки, можно сказать, лучшие на этой ферме показатели в нашем хозяйстве. Кормление и содержание такое же, как и в остальных наших комплексах, ничем не балуем. Все такие же условия. Сенаж, силос, кормосмесь одинаковая. Все даем, приучаем. Получаем весьма хорошие результаты.

Красные белорусские коровы – выяснили, в чём особенность уникальной отечественной породы-7

Белорусскую породу выводят в первую очередь ради качественного молока. Сейчас основной источник этого продукта – привычные всем черно-белые буренки голштинской породы. Красная корова уверенно конкурирует и даже превосходит соперницу по многим показателям. Такие коровы быстрее взрослеют и дают больше молока повышенной жирности.

Красные белорусские коровы – выяснили, в чём особенность уникальной отечественной породы-10

Алина Мычко, корреспондент:
Молоко белорусских красных буренок уникально по своим характеристикам. Его химический состав разнообразен набором полезных веществ. Процент жирности, белка и кальция идеален для производства сыров и масла очень высокого качества.

Такое молоко лишено аллергенных последствий – доказано учеными! Его можно будет использовать, к примеру, для производства безопасных детских смесей. В 2023 году средний удой в хозяйстве составил почти 8 тысяч килограммов молока жирностью около 4,5 %. Сейчас его поставляют минскому молокозаводу.

Подробности в сюжете.

# Сельское хозяйство # общество # Алина Мычко

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