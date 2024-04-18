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Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров

18 апреля 2024 18:03
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В столице проходят рейды по местам нелегальной продажи первоцветов. В нашей стране запрещен сбор и пересадка дикорастущих растений, которые занесены в Красную книгу Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Однако браконьеров этот факт не останавливает, некоторых не пугают и внушительные штрафы.

В теме разбиралась наш корреспондент Яна Лысякова.

Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров-1

Яны Лысякова, корреспондент:
Цветочное браконьерство наносит серьезный ущерб экологии. Это может значительно уменьшить ареал распространения первоцветов и даже привести к их исчезновению. А ведь некоторые растения включены в Красную книгу.

Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров-4

Поэтому каждой весной в Минске проводят рейды по местам несанкционированной продажи первоцветов. Совместные усилия объединяют представители администрации Советского района и комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Начали с рынка. Здесь также продают первоцветы. Только выращивают их на своих участках. А значит все по закону.

Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров-7

Скажите, а справка о наличии земельного участка есть?
– Конечно!
– Если не затруднит, могли бы предоставить?
– Не затруднит. Это вот на зелень. Весенняя справка.
– Это справка, которая дает разрешение на торговлю в установленном месте.

Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров-10

Покупателей много?
– Знаете, в выходные дни активнее, конечно. В будние немного поменьше.

Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров-13

На рынке продавцы успешно прошли проверку. Затем специалисты отправляются к станции метро Якуба Коласа. Здесь развернулась достаточно масштабная торговля медвежьим луком, в народе более известным как черемша. Завидев контролеров, продавцы ретировались, бросив товар. Неудивительно – нелегальная уличная торговля может дорого стоить. Недобросовестным продавцам грозит штраф до двух тысяч рублей.

Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров-16

Татьяна Лосева, главный специалист отдела торговли и услуг администрации Советского района:
При первом нарушении – пять базовых. Если гражданин совершает повторно одно и то же административное нарушение, базовая увеличивается на одну базовую. И так с каждым разом.

Такие рейды дают свой результат. И на некоторых продавцов действуют отрезвляюще.

Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров-19

Я, честно говоря, за этот сезон только второй раз приехала.
– Первый раз получилось нелегально, а сейчас уже нет?
– Вы никуда не пускаете нас. Больше не буду точно!

Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров-22

Забота об экологии – мировой тренд. В Беларуси действует запрет на сбор и торговлю дикими первоцветами. Под особым контролем черемша, прострел луговой, ветреница лесная, фиалка топяная и другие. Ведь эти растения под угрозой полного исчезновения.

Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров-25

Полина Левкевич:
Для меня важно покупать товары у легальных продавцов, чтобы не навредить экологии. Я считаю, что к людям, которые продают краснокнижные растения, нужно применять определенную меру наказания.

В Красной книге Беларуси почти 200 растений, из них порядка 10 – это первоцветы. Поэтому последствия такой нелегальной торговли для экологии серьезные. В связи с этим рейды будут продолжены.

# Торговля # общество # Яна Лысякова

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