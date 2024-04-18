Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров

В столице проходят рейды по местам нелегальной продажи первоцветов. В нашей стране запрещен сбор и пересадка дикорастущих растений, которые занесены в Красную книгу Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Однако браконьеров этот факт не останавливает, некоторых не пугают и внушительные штрафы. В теме разбиралась наш корреспондент Яна Лысякова.

Яны Лысякова, корреспондент:

Цветочное браконьерство наносит серьезный ущерб экологии. Это может значительно уменьшить ареал распространения первоцветов и даже привести к их исчезновению. А ведь некоторые растения включены в Красную книгу.

Поэтому каждой весной в Минске проводят рейды по местам несанкционированной продажи первоцветов. Совместные усилия объединяют представители администрации Советского района и комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Начали с рынка. Здесь также продают первоцветы. Только выращивают их на своих участках. А значит все по закону.

– Скажите, а справка о наличии земельного участка есть?

– Конечно!

– Если не затруднит, могли бы предоставить?

– Не затруднит. Это вот на зелень. Весенняя справка.

– Это справка, которая дает разрешение на торговлю в установленном месте.

– Покупателей много?

– Знаете, в выходные дни активнее, конечно. В будние немного поменьше.

На рынке продавцы успешно прошли проверку. Затем специалисты отправляются к станции метро Якуба Коласа. Здесь развернулась достаточно масштабная торговля медвежьим луком, в народе более известным как черемша. Завидев контролеров, продавцы ретировались, бросив товар. Неудивительно – нелегальная уличная торговля может дорого стоить. Недобросовестным продавцам грозит штраф до двух тысяч рублей.

Татьяна Лосева, главный специалист отдела торговли и услуг администрации Советского района:

При первом нарушении – пять базовых. Если гражданин совершает повторно одно и то же административное нарушение, базовая увеличивается на одну базовую. И так с каждым разом. Такие рейды дают свой результат. И на некоторых продавцов действуют отрезвляюще.

– Я, честно говоря, за этот сезон только второй раз приехала.

– Первый раз получилось нелегально, а сейчас уже нет?

– Вы никуда не пускаете нас. Больше не буду точно!

Забота об экологии – мировой тренд. В Беларуси действует запрет на сбор и торговлю дикими первоцветами. Под особым контролем черемша, прострел луговой, ветреница лесная, фиалка топяная и другие. Ведь эти растения под угрозой полного исчезновения.