В честь юбилея А1 подарила новые смартфоны абонентам, которые 25 лет пользуются их услугами

Вспомнить самые яркие страницы общей истории и поблагодарить за доверие. В честь 25-летия А1 провела мероприятие для абонентов, которые остаются с компанией с самых первых дней ее существования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местом встречи стал флагманский магазин, куда были приглашены первые клиенты. Они смогли неформально пообщаться с сотрудниками и руководством, а также попробовать фирменные напитки в «инклюзивной кофейне». Не обошлось и без подарков. В знак благодарности абоненты, которые уже четверть века пользуются услугами А1, получили смартфон последней модели и беспроводные наушники от партнера мероприятия.

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу и информационным технологиям компании А1:

Компания празднует свои 25 лет – 25 лет на рынке Республики Беларусь. Мы благодарны всем нашим клиентам. Мы предоставляем много сервисов – не только мобильную связь, с которой традиционно ассоциируется компания А1, мы также предоставляем услуги домашнего интернета, предоставляем услуги интерактивного телевидения. Мы более пяти лет успешно работаем на рынке информационно-коммуникационных услуг. Мы развиваем портфолио наших сервисов безопасности, которые широко доступны корпоративным заказчикам.