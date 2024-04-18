Прямой эфир

В честь юбилея А1 подарила новые смартфоны абонентам, которые 25 лет пользуются их услугами

18 апреля 2024 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вспомнить самые яркие страницы общей истории и поблагодарить за доверие. В честь 25-летия А1 провела мероприятие для абонентов, которые остаются с компанией с самых первых дней ее существования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь юбилея А1 подарила новые смартфоны абонентам, которые 25 лет пользуются их услугами-1

Местом встречи стал флагманский магазин, куда были приглашены первые клиенты. Они смогли неформально пообщаться с сотрудниками и руководством, а также попробовать фирменные напитки в «инклюзивной кофейне». Не обошлось и без подарков. В знак благодарности абоненты, которые уже четверть века пользуются услугами А1, получили смартфон последней модели и беспроводные наушники от партнера мероприятия.

В честь юбилея А1 подарила новые смартфоны абонентам, которые 25 лет пользуются их услугами-4

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу и информационным технологиям компании А1:
Компания празднует свои 25 лет – 25 лет на рынке Республики Беларусь. Мы благодарны всем нашим клиентам. Мы предоставляем много сервисов – не только мобильную связь, с которой традиционно ассоциируется компания А1, мы также предоставляем услуги домашнего интернета, предоставляем услуги интерактивного телевидения. Мы более пяти лет успешно работаем на рынке информационно-коммуникационных услуг. Мы развиваем портфолио наших сервисов безопасности, которые широко доступны корпоративным заказчикам.

В честь юбилея А1 подарила новые смартфоны абонентам, которые 25 лет пользуются их услугами-7

Напомним, история компании началась в апреле 1999 года. Именно тогда сеть поприветствовала своих абонентов и представила в Беларуси первую возможность воспользоваться связью стандарта GSM.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Юрий Левданский

Другие новости рубрики

Все новости
Первый замначальника Академии МВД Алексей Башан рекомендован от Минска в состав ЦИК
18 апреля 2024 18:04

Первый замначальника Академии МВД Алексей Башан рекомендован от Минска в состав ЦИК

Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров
18 апреля 2024 18:03

Непоправимый вред белорусской экологии – вот как ловят и наказывают цветочных браконьеров

В 2023-м в Миноблисполком поступило на 10% меньше обращений граждан по сравнению с 2022 годом
18 апреля 2024 18:03

В 2023-м в Миноблисполком поступило на 10% меньше обращений граждан по сравнению с 2022 годом

Белорус хотел стать добровольцем ВСУ – возбуждено уголовное дело
18 апреля 2024 17:51

Белорус хотел стать добровольцем ВСУ – возбуждено уголовное дело

Закончила школу стиля в Бельгии. Белоруска в 55 лет стала стилистом
18 апреля 2024 17:42

Закончила школу стиля в Бельгии. Белоруска в 55 лет стала стилистом

Замдекана ГрГМУ: судьба провела по многим странам, но в Беларуси я чувствую себя дома
18 апреля 2024 17:41

Замдекана ГрГМУ: судьба провела по многим странам, но в Беларуси я чувствую себя дома

В переходе к станции метро «Октябрьская» установили «Картины Победы» из Национального художественного музея
18 апреля 2024 17:39

В переходе к станции метро «Октябрьская» установили «Картины Победы» из Национального художественного музея

Рейды на рыбаков – энергетики напоминают о правилах безопасности в пределах линий электропередач
18 апреля 2024 17:27

Рейды на рыбаков – энергетики напоминают о правилах безопасности в пределах линий электропередач

В Беларуси восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы. Рассказываем о его трагической судьбе
18 апреля 2024 17:26

В Беларуси восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы. Рассказываем о его трагической судьбе

Первое заседание ВНС в новом статусе – все, что нужно знать о высшем органе народовластия
18 апреля 2024 17:21

Первое заседание ВНС в новом статусе – все, что нужно знать о высшем органе народовластия

На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями
18 апреля 2024 17:18

На погранпереходе «Мядининкай» произошёл пожар. Как это повлияло на время ожидания – пообщались с водителями

18 апреля отмечают День памятников и исторических мест: как в Беларуси заботятся о культурном наследии?
18 апреля 2024 17:16

18 апреля отмечают День памятников и исторических мест: как в Беларуси заботятся о культурном наследии?