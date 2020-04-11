Прямой эфир

Миллионы католиков объединит онлайн-молитва. Как в Беларуси и мире будут отмечать Пасху

11 апреля 2020 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Католический мир готовится встречать Пасху. Сегодня Великая суббота – канун самого главного христианского праздника – Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пасхальная вигилия начнется сегодня, 11 апреля, поздно вечером и продлится до утра.

Богослужения в этом году проводятся по всем канонам. Но верующих призывают отказаться от посещения храмов. Особенно пожилых и тех, кто чувствует недомогание или просто опасается быть в людных местах.

Миллионы католиков объединит онлайн-молитва. Как в Беларуси и мире будут отмечать Пасху-1

Миллионы католиков объединит онлайн-молитва. Как в Беларуси и мире будут отмечать Пасху-3

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой налажены онлайн-трансляции. А верующие получили специальное разрешение, чтобы молиться из дома. Главное богослужение из

С подробностями из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии наш корреспондент Яна Шипко.

Миллионы католиков объединит онлайн-молитва. Как в Беларуси и мире будут отмечать Пасху-6

Яна Шипко, корреспондент:
Зараз у касцёле адбываюцца апошнія прыгатаванні да пасхальнай вігіліі. Гэта галоўная хрысціянская літургія на працягу года. Сёння да такой масштабнай онлайн-малітвы далучацца ва ўсім свеце мільёны вернікаў. Сітуацыя ўнікальная. Царква вымушана пайсці на такія крокі дзеля бяспекі і захавання здароўя.

Миллионы католиков объединит онлайн-молитва. Как в Беларуси и мире будут отмечать Пасху-9

Миллионы католиков объединит онлайн-молитва. Как в Беларуси и мире будут отмечать Пасху-11

Миллионы католиков объединит онлайн-молитва. Как в Беларуси и мире будут отмечать Пасху-13

Все подробности – в видеоматериале.

# Католики Беларуси # общество # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как с COVID-19 борются в белорусских больницах, и что значит рискованное земледелие для страны? Анонс программы «Неделя»
11 апреля 2020 17:27

Как с COVID-19 борются в белорусских больницах, и что значит рискованное земледелие для страны? Анонс программы «Неделя»

Красим яйца на Пасху при помощи салфетки. Оригинальная идея
11 апреля 2020 17:02

Красим яйца на Пасху при помощи салфетки. Оригинальная идея

Огороднику на заметку. Как ускорить время урожая
11 апреля 2020 16:47

Огороднику на заметку. Как ускорить время урожая