«Голосовал бутылкой». Что такое «жидкая валюта», и как она помогала солдату на войне

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

После освобождения Беларуси вчерашние подростки, партизанского хлеба отведав, испробовав тяготы оккупационного режима, шли на фронт. Поспешная мобилизация. Как партизаны укрывались в болотах, и чем были опасны для них непроходимые топи? Михаил Зыков и еще 200 парней в армию призывались из Слуцка. Если бы не «жидкая валюта», их дорога до пункта назначения растянулась бы на недели.

Михаил Зыков, ветеран Великой Отечественной войны:

Останавливать военные машины. Еще мы не были военными, мы были в штатском. Так бы вряд ли, наверное, останавливались, пролетели бы. Но когда поднимал и голосовал бутылкой – сразу на тормоза. «Куда?» – «Туда, туда». – «Садитесь». Из Бобруйска новобранцам надо было попасть в Гомель. Оттуда – южнее. Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?