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Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 12 апреля

12 апреля 2020 08:23
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Новости Беларуси. По состоянию на 12 апреля в Беларуси сделано более 64 тысяч тестов на COVID-19. Для их проведения задействованы 17 лабораторий.

Как сообщает Минздрав, у 2578 человек подтверждено наличие коронавируса. У большинства заболевание протекает в лёгкой или средней форме. 50 пациентам нужна поддержка аппарата ИВЛ.

К настоящему моменту вылечились и выписаны 203 человека. 26 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом, умерли.

Ранее Минздрав заявил, что рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом.

Об этом говорилось на пресс-брифинге с экспертами Европейского регионального бюро ВОЗ – здесь подробности.  

# Коронавирус # общество

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