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Александр Лукашенко: Пасха напоминает о созидательном милосердии и наполняет сердце христианской мудростью

12 апреля 2020 05:43
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сограждан с католической Пасхой. Слова Президента Беларуси приводит пресс-служба главы государства.

Поздравление с Пасхой христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым.

Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью.

Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку.

Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше.

Хочу пожелать вам душевного тепла, взаимопонимания в семейном кругу, успехов во всех делах.

Александр Лукашенко.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко

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