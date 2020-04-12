Александр Лукашенко: Пасха напоминает о созидательном милосердии и наполняет сердце христианской мудростью

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сограждан с католической Пасхой. Слова Президента Беларуси приводит пресс-служба главы государства.
Поздравление с Пасхой христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым.
Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью.
Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку.
Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше.
Хочу пожелать вам душевного тепла, взаимопонимания в семейном кругу, успехов во всех делах.
Александр Лукашенко.