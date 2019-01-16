Более 30 взрывозащитных костюмов закупили для противоминной службы Беларуси

Новости Беларуси. Более трех десятков взрывозащитных костюмов закупили для противоминной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Костюмы «Сокол» и «Доспехи» уже доказали свою надежность на практике. Так, «Сокол» защищает сапера от осколков любой противопехотной мины, а «Доспехи» – от взрыва 2 килограммов взрывчатого вещества. Костюмы уже поступили в воинские части. Группы разминирования будут их использовать при выполнении сложных задач.

Также саперам приобрели новые миноискатели и специальные приборы для поиска и разведки радиоуправляемых мин.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных сил Беларуси:

Впервые нами закуплены миноискатели, которые позволяют работать или обнаруживать взрывоопасные предметы на глубине до 4 метров, что значительно повышает наши возможности до сих пор, когда ограничивалось 35-40 сантиметрами.