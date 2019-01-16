На двух путепроводах МКАД скорректируют схему движения с учётом ремонтных работ

Новости Беларуси. Схема движения транспорта на двух путепроводах МКАД будет скорректирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая необходимость вызвана образованием заторов в районах проведения ремонтных работ.
Новости Беларуси. Схема движения транспорта на двух путепроводах МКАД будет скорректирована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая необходимость вызвана образованием заторов в районах проведения ремонтных работ.
Изменения коснутся работы общественного транспорта. Автомобильные потоки контролируют дежурные патрули ГАИ. Тем не менее, автолюбителям рекомендуют по возможности объезжать два участка МКАД: съезд на улицу Наполеона Орды и в районе улицы Франциска Скорины.
Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
На 25-м километре есть развязка Дзержинского МКАД, и она позволила организовать таким образом маршрут, что движение для пассажиров было менее безболезненным.
Очень надеемся на то, что автолюбители перераспределят направления своего движения. И время задержки будет несколько меньше.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Работы на данных мостах организованы в круглосуточном режиме. Следующий этап – начало демонтажа балок, разбирать полностью всё строение будем.
Конструкции были возведены еще в 1980-х, их ремонт необходим для безопасности движения транспорта. В обновлении также нуждается путепровод на 19-м километре МКАД и участок дороги на Жуковского. К реконструкции этих участков планируют приступить в конце года.