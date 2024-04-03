Популяризацию госсимволики обсудили в совете по патриотическому воспитанию в Минске

О формировании уважительного отношения к госсимволам сегодня, 3 апреля, говорили в Минске на заседании межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране уважение к государственным символам всегда было высоким, отметил заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий.

Сегодня это понятие закреплено на законодательном уровне. Соответствующие изменения внесены в последнюю редакцию Конституции. Герб, флаг, гимн – то, что нас объединяет и отличает от других наций. В ходе обсуждения поступило предложение установить определенную дату для Дня Государственных флага, герба и гимна Беларуси. Сейчас он отмечается во второе воскресенье мая и каждый раз выпадает на разные числа календаря. Это не дает празднику отложиться в памяти людей как важное и значимое событие. Конкретная дата поможет придать ему большую значимость.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы, белорусы, всегда гордились своей символикой. Наш флаг имеет уникальный орнамент, который идет из глубины наших веков, там закодировано наше сознание, наши традиции. Если мы теряем наши традиции, мы теряем страну, суверенитет. 19-я статья Конституции говорит: это символы суверенного государства.

Для продвижения белорусской символики во всех торговых сетях широко представлена тематическая продукция: значки, ручки, блокноты, флажки с изображениями герба и флага. Мелкие сувениры как способ привлечь внимание иностранцев к нашим символам и традициям, чтобы на память у каждого гостя осталась частичка нашей страны.