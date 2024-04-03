Расширен перечень специальностей, на которые без испытаний могут поступать выпускники детского технопарка

Новости Беларуси. Новые возможности для выпускников детского технопарка. В вузах страны расширен перечень специальностей, на которые можно поступить без экзаменов. Например, на ландшафтное проектирование, ядерную физику или менеджмент. Всего в списке около 270 направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Беларуси талантливые люди – самое большое богатство. Об этом не раз говорил глава государства. Поддерживать молодых ученых, продвигать инициативы, растить перспективные для экономики кадры – основной приоритет. О возможностях, которые есть у одаренной молодежи, в материале Влады Родовской.

11-классник Владислав Волынец уже прошел обучение по направлению «Информационные и компьютерные технологии» в Национальном детском технопарке. Давно присматривался к учреждению, его проектам, изучал все. И попал на образовательную смену. Успешно освоил курс. Старшеклассник уверен, полученная информация обязательно пригодится. Сейчас не просто строит планы, а четко знает цель.

Владислав Волынец, учащийся гимназии № 50 Минска:

Мы реализовывали свои проекты, собственно написанные. И они помогали, курировали в написании этих проектов. Во многом помогали со всякими сложностями, которые возникали в процессе обучения.

Национальный технопарк стал инициативой главы государства, которая, о чем можно судить уже по прошествии четырех учебных лет, себя оправдала. Впрочем, главный вопрос, который касается всей системы образования, – будут ли наши специалисты востребованы на родине и останутся ли в Беларуси. Да, наука интернациональна – у зарубежных ученых есть что почерпнуть, но кадры из страны утекать не должны. Тем более учащиеся технопарка – у кого за плечами знания по 15 наиболее перспективным для экономики направлениям. Это и зеленая химия, и наноиндустрия, виртуальная и дополненная реальность, а также авиакосмические технологии. Как неоднократно отмечал Президент, мы строим экономику знаний. И делаем все, чтобы не потерять уникальные кадры.

Указом главы государства от 3 января 2023 года была выстроена новая траектория профессионального и образовательного развития выпускников детского технопарка. Наравне с победителями международных и республиканских олимпиад они зачисляются в вузы без экзаменов. Но после собеседования с ректором выбранного учебного заведения и рекомендации наблюдательного совета. Глава государства неоднократно говорил о преимуществах такого живого экзамена, на котором невозможно обмануть комиссию.