Космонавт Олег Новицкий стал почётным профессором БНТУ

Уже не раз Олег Новицкий выступал перед студентами. Космической отрасли необходимы новые технологии, техника и материалы. Так что вполне возможно, что принять участие в покорении космоса и развитии технологий смогут студенты и выпускники БНТУ.

Олег Новицкий, летчик-космонавт: Очень много таких хороших идей, пытливых умов учатся в стенах университета. Я буду рад, если кто-то из ребят решит связать свою жизнь, именно в плане науки, строительства новых кораблей, каких-то систем жизнеобеспечения для нашей космонавтики.

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

В области науки и инноваций мы активно взаимодействуем со всеми нашими подразделениями. И есть особая гордость, что мы делаем. В этом году мы изготовили 600 комплектов коленных суставов, которые будут поставлены в клиники нашей страны. Уже идут эти операции, и мы очень рады, что они проходят очень успешно. В этом году также идут операции по установке тазобедренных суставов, в следующем году будет организовано их производство. Это очень сложная наукоемкая продукция, которая поставляется непосредственно в наши клиники, и непосредственно ее используют наши граждане.

С каждым годом БНТУ становится все более интернациональным. Сегодня здесь получают знания порядка 4,5 тысячи иностранных студентов из разных уголков мира. Здесь учат будущих инженеров из Шри-Ланки, Зимбабве, Узбекистана, Таджикистана и еще порядка 40 стран.