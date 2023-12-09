Память жертв геноцида почтили в Минске

Жертв зверских преступлений нацистов вспоминают сегодня, 9 декабря, в Минске. Сотни человек собрались в мемориальном комплексе «Масюковщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдать дань памяти героям войны и невинно убитым гражданам сюда пришли парламентарии, представители Генпрокуратуры, общественных объединений и городской власти. «Шталаг-352» – один из крупнейших концлагерей в стране. В годы Великой Отечественной здесь были замучены и жестоко убиты порядка 80 тысяч военнопленных.

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по городу Минску:

Каждый третий из белорусов погиб, это геноцид белорусского народа. Погибли не только воины, но и простые люди, дети, старики, женщины. Память о них у нас, белорусов, должна быть вечная. Потому что кто не помнит прошлого, у него нет будущего.

Сергей Куратник, заместитель прокурора Минска:

На сегодня установлены уже более 2,5 тысячи сожженных деревень, о которых не было известно ранее. Установлены имена некоторых преступников. На сегодня направлены поручения в иные государства об оказании правовой помощи по уголовному делу. Исследуются архивные документы, в том числе в архивах Российской Федерации.