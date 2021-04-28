Космический корабль «Прогресс» отстыковался от МКС после рекордного пребывания на орбите

Подготовку провели два космонавта – белорус Олег Новицкий и россиянин Петр Дубров. В настоящее время космический корабль находится в автономном полете. Далее его двигатели перейдут в режим торможения, «Прогресс» войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Его несгораемые части должны упасть в южной части Тихого океана, свободной от судоходства.