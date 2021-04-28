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Космический корабль «Прогресс» отстыковался от МКС после рекордного пребывания на орбите

28 апреля 2021 20:22
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Космический грузовик «Прогресс» отстыковался от МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космический корабль «Прогресс» отстыковался от МКС после рекордного пребывания на орбите-1

Подготовку провели два космонавта – белорус Олег Новицкий и россиянин Петр Дубров. В настоящее время космический корабль находится в автономном полете. Далее его двигатели перейдут в режим торможения, «Прогресс» войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Его несгораемые части должны упасть в южной части Тихого океана, свободной от судоходства.

Космический корабль «Прогресс» отстыковался от МКС после рекордного пребывания на орбите-4

На орбите космический грузовик пробыл рекордное время – 369 суток. С его помощью несколько раз проводилась коррекция орбиты МКС.

# Космос # общество # Олег Новицкий # Пётр Дубров # Фотофакт

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