Как готовили вооружённый захват Беларуси, откуда поступали деньги и как происходила вербовка военных?

Новости Беларуси. Как готовили вооруженный захват Беларуси, откуда поступали деньги и как происходила вербовка военных? Все подробности громкого разоблачения сотрудниками КГБ планировавшегося госпереворота в фильме «Убить Президента», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убить Лукашенко. Как готовили захват Беларуси? Вербовка военных, подкуп и ликвидация. Первый фильм смотрите здесь.

Заговорщики собирались действовать поэтапно: убрать главу государства, его семью. После – нейтрализовать мобильные силовые структуры, занять важные государственные здания в столице и объявить режим смены власти. В 2020 году сотрудникам КГБ стали поступать данные о готовящемся военном перевороте. Было решено внедрить в историю сотрудников подразделения КГБ.

Я не думаю, что он долго удержится в любом случае. То есть это будет просто более кровавый или менее кровавый сценарий. Будем выходить тогда на Госдепартамент, чтобы помогали это сделать.

У меня американский паспорт. Я знаю, что меня американцы достанут, потому что по американским законам я нахожусь в юрисдикции правительства Соединенных Штатов. Убить Лукашенко. Расследование ОНТ – как готовили покушение на Президента и его сына. Второй фильм смотрите здесь.