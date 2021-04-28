Как готовили вооружённый захват Беларуси, откуда поступали деньги и как происходила вербовка военных?
Новости Беларуси. Как готовили вооруженный захват Беларуси, откуда поступали деньги и как происходила вербовка военных? Все подробности громкого разоблачения сотрудниками КГБ планировавшегося госпереворота в фильме «Убить Президента», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Убить Лукашенко. Как готовили захват Беларуси? Вербовка военных, подкуп и ликвидация. Первый фильм смотрите здесь.
Заговорщики собирались действовать поэтапно: убрать главу государства, его семью. После – нейтрализовать мобильные силовые структуры, занять важные государственные здания в столице и объявить режим смены власти. В 2020 году сотрудникам КГБ стали поступать данные о готовящемся военном перевороте. Было решено внедрить в историю сотрудников подразделения КГБ.
Я не думаю, что он долго удержится в любом случае. То есть это будет просто более кровавый или менее кровавый сценарий. Будем выходить тогда на Госдепартамент, чтобы помогали это сделать.
У меня американский паспорт. Я знаю, что меня американцы достанут, потому что по американским законам я нахожусь в юрисдикции правительства Соединенных Штатов.
Убить Лукашенко. Расследование ОНТ – как готовили покушение на Президента и его сына. Второй фильм смотрите здесь.
Деньги на операцию поступали из-за рубежа, а здесь собиралось оружие для радикального сценария. Кровавый финал операции «Тишина» должен был состояться летом 2021 года. В планах заговорщиков было также устранение высокопоставленных лиц, но обязательно с пометкой – всех оставить в живых и судить по действующим законам, не исключая смертную казнь.