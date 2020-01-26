Космические амбиции и нанотехнологичное будущее. Как в Беларуси отмечают День науки?

Новости Беларуси. День белорусской науки традиционно отмечается в последнее воскресенье января, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Есть в нашей стране еще одна добрая январская традиция – накануне профессионального праздника Александр Лукашенко лично вручает дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам, подчеркивая стратегическую значимость важнейшей для развития страны отрасли. Само мероприятие проходит почти в камерной обстановке – разговор за чашкой чая о будущем. Потому что настоящий ученый всегда смотрит далеко вперед. О героях нынешней церемонии – материал Ксении Худолей.

В семье Елены Снопковой все без исключения идут по одному профессиональному пути. Женщина, не придется гадать, тоже педагог. С отличием окончила школу и институт. Позже и сама стала для студентов Могилевского «педа» требовательным наставником. За любимым делом и не заметила, как глубоко погрузилась в науку. Вот уже на счету звания кандидата, доцента и полторы сотни публикаций. Последние пять лет Елена работает над докторской диссертацией. Тема не из легких – методика преподавания педагогики. Но за громоздким названием – реальная цель: сделать процесс получения знаний простым и интересным.

Елена Снопкова, заведующая кафедрой педагогики и психологии МГУ им. А. Кулешова:

Может быть, это пафосно звучит, но на самом деле для меня это была важная гражданская позиция. Это та тема, которой занимаешься, свято веришь в значимость ее. Ты понимаешь, что эта тема поможет улучшить, изменить что-то в практике, поможет сделать успешнее процесс образования.

С трепетом к научным новобранцам относится ректор того самого вуза, где Елена «подсела на исследовательскую иглу». Плеяду кандидатов и докторов наук Денис Дук ценит не за имидж-мэйкинг. В университете почти половина преподавателей имеют степени и звания. Но к тем, кто только ступил на тернистый путь, отношение особое. А как иначе? Они – гарант развития научного потенциала страны.

Денис Дук, ректор МГУ им. А. Кулешова:

Как правило, доктора наук, защищая свои докторские диссертации, делают открытия, известные во всем мире. Это жесткое требование, которое отслеживает ВАК. Чем больше у нас будет кандидатов и докторов наук, тем лучше наша наука конкурирует в мире. И это очень позитивная динамика.

Позитивная динамика, но только с оговоркой: в кандидаты и доктора «смогут» не все. Соискателей научных степеней ждет несколько сложных экзаменов, на которых требования к кандидату очень высоки. А потому рискнуть вклиниться в научную колею молодежи помогают финансовые гарантии.

Денис Дук:

И сегодня стипендия и аспирантов, и докторантов находится на достойном уровне. Сегодня ни один ученый не может сказать, что ему не хватит денег, чтобы продолжать свои научные изыскания. Более того, недавно принята беспрецедентная поддержка докторов наук, профессоров. По достижении ими пенсионного возраста они будут получать надбавку за их ученую степень и звания.

Эти и десятки других изобретений белорусских ученых – не просто строчки из диссертаций. Андрей Иванец: Мы ставим цель – повысить уровень квалификации у молодёжи, которая приходит в научную сферу Еще на этапе «идейного штурма» каждое исследование должно предполагать практическую перспективу. О науке «не в стол» не раз говорил и глава государства. На неделе Александр Лукашенко вновь обратил внимание светил на то, что белорусский ученый – локомотив прогресса. «Учёным в Беларуси стать сложно». Александр Лукашенко наградил научно-педагогических работников Павел как раз в процессе написания кандидатской. Его специализация – нанотехнологии.

Павел Малаховский, младший научный сотрудник лаборатории нанохимии БГУ:

Сейчас я занимаюсь синтезом серебра. Это дает возможность создания экспресс-тестов на онкомаркеры и прочие антитела. Поскольку они хорошо рассеивают свет, они используются в солнечных батареях.

В этих разноцветных баночках, возможно, уже сейчас закупорен медицинский прорыв. Дело остается за малым – довести исследование до логического завершения и отдать на откуп коллегам-медикам. А чтобы терпение и силы молодого ученого не иссякли на этом финальном этапе, за спиной аспиранта – недюжинная поддержка. Почему ВАК Беларуси с каждым годом ужесточает требования к научным исследованиям Обиду современных белорусских ученых на ВАК можно долго делить на подпункты. Среди самых популярных – «раньше было проще», проект «зарубили», требования необоснованные. В 2019 году комиссия одобрила почти 400 исследований, 47 диссертаций без положительного ответа.

Как правило, после решения «против» соискатели подают апелляции. Алгоритм неизменен еще с советских времен. Это, к слову, становится причиной научной иммиграции. Требования к исследованиям за рубежом зачастую гораздо ниже. Противоречивую ситуацию проанализировал Президент. «Вы можете затронуть любой вопрос». Александр Лукашенко – представителям белорусской науки Новые подходы в научной оценке должны быть максимально объективными. Здесь недопустимо снизить планку, в тонусе должны оставаться и сами изобретатели, и те, кто берет на себя ответственность их экзаменовать. Подспорьем на пути «компромисса» станет неразрывная связь научных поколений, когда опыт «старожил» подкрепит энергию интеллектуальной молодежной элиты.

Ирма Моссе, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Я из своих бывших студентов выбрала ребят, которые у меня сейчас работают в лаборатории. Тем более, если и магистратура, и аспирантура, есть все возможности, чтобы защищать диссертации. Молодежи очень много внимания уделяется. Иногда даже чуть-чуть обидно. Но нас тоже не обижают.