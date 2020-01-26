Прозрачная вода и обилие рыбы соблазняют. Как аномально тёплая зима повлияла на браконьеров в Беларуси?

Новости Беларуси. Еще один аспект аномально теплой зимы: не скованные льдом водоемы манят не самых добросовестных рыбаков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С начала года только в самой теплой – Гомельской – области задержали три с половиной десятка браконьеров. Малоактивная рыба, скопившая в зимовальных ямах – самых глубоких местах рек и озер – легкая добыча. Поставленная в таком месте сеть наполняется в считанные минуты. Вместе с сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира отправляемся в рейд. Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как приверженцы зимней рыбалки в 2020 году обходятся без любимого хобби? Суточное дежурство начинается с рутиной работы: добровольной сдачи сетей.

Андрей обнаружил сети в сарае недавно приобретенного им дома. Незаконные орудия лова решил передать инспекторам.

Браконьерство – это неуважение к окружающей среде, да и к людям.

Однако чаще инспекторам приходится извлекать сети из ледяной воды. Первые километры браконьерских ловушек в этом году уже уничтожены. Выслеживание злоумышленника в хитросплетении рек, стариц и озер сродни поиска иглы в стоге сена. Но у профессионалов свои методы. Только вот, оказывается, не только у них.

Такие шипы оставляют граждане, которые пришли в лес не с хорошими намерениями. Вбитые в дорогу шипы из заостренной арматуры гарантируют браконьерам, что погони не будет.

В этот раз инспекторам повезло: на четверть часа раньше в западню попал автомобиль лесхоза. Скрытая угроза выявлена. но осадок остался. Ветковский район особый: многие территории здесь закрыты для посещения. Как, например, берега реки Беседь. Тем не менее, время от времени подводные охотники нарушают запрет: прозрачная вода и обилие рыбы соблазняют.

Но в этот раз ни сумерки, ни спустившая на землю ночная тишина не были нарушены звуками задержания. В эту ночь браконьеры остались дома. По крайней мере, по маршруту движения оперативной группы.

В эту теплую зиму такое спокойное дежурство выдается редко. Открытая вода притягивает не только любителей сетей. На зимовальные ямы приходят люди с так называемыми «живодерами» – острыми крюками. Они буквально выдирают рыбу из речных глубин. И, конечно, подводные охотники. И если первые ловят все же на удачу, последние предпочитают добывать максимально крупные экземпляры, то есть то самое «маточное стадо» – залог благополучия всей популяции рыб.

Александр Маньков, старший государственный инспектор Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

В 10 часов вечера увидели осветительные фонари. На берегу автомобиль. В нём теплые вещи. Видно было, что люди занимаются подводной охотой. Особое внимание уделяли ямам. Вышли с рыбой. Улов был значительный. У одного 35 килограмм, у другого 7. Причем в основном крупная рыба: сазан 7-10 килограмм.

К слову, это задержание произошло прямо в центре полумиллионного Гомеля. Молодые люди охотились на судака и сазана в двух минутах езды от центральной улицы города. Александр Маньков:

Аномально теплая зима. Безусловно, выросла волна браконьерства. В сравнении с прошлыми годами фактов браконьерства, грубых нарушений правил рыболовства зафиксировано значительно больше, чем в прошлые годы в этот период.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Рыбку съесть и за это не сесть – как показывает практика – дело биполярное. Те, кто надеется, что лишь на снегу виден незаконный след, заблуждаются. На таких «ловких» есть у закона свои уловки. Тем более рыба – все-таки не дефицит.