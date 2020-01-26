С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

Новости Беларуси. Вилейское водохранилище – самое крупное искусственное в Беларуси, по своим масштабам уступает лишь натуральному озеру Нарочь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Оттого и лидирует в топе самых рыбных мест в стране. Ездят сюда и спиннингисты, и поплавочники, и доночники, зимой также можно встретить разношерстную братию «пингвинов», которые оккупируют вилейский лед. Но не этой! Марьяновна – медик станции ОСВОД – всматривается в горизонты слегка штормящей зимней воды и тоскливо переводит взгляд на монитор, ностальгируя по настоящей местной зиме.

Традиционно в крепкий январский минус пейзаж выглядит вот так. Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как приверженцы зимней рыбалки в 2020 году обходятся без любимого хобби? Полторы тысячи рыбаков на скованном льдом водохранилище ежедневная норма.

Егор Ровдо, начальник спасательной станции Вилейки:

Ну, за свою бытность впервые зима такая. Толщина льда иногда до 60 сантиметров доходит. В этом году вообще не было льда на Вилейском водохранилище.

Егор Ровдо 10 лет на спасательной станции. И это первая для него такая «нетвердая» зима. С одной стороны нет льда – нет рыбаков-камикадзе, которые так и норовят, иногда ценою собственной жизни, утолить свою рыбную страсть, несмотря на экстремально хрупкие условия. С другой – фишингмены все равно закидывают удочки и, как правило, не с берега. А роза ветров тут, бывает, так разворачивает свои бутоны, что погоду, мягко говоря, и капризной не назовешь. Из личных наблюдений: за два часа, пока мы были на Вилейском, мы видели все – и солнце, и снег, и штормовой ливень, и со штилем даже повезло. Зима буквально на мгновения сжалилась, аккурат как мы вышли на открытую воду в поисках рыбаков.

Егор Ровдо:

Люблю зимнюю рыбалку. Честно говоря, уже самому хочется сходить. Даже если станет лед, уже не будет такой рыбалки, как это было раньше. Здесь все водится: и сомы, и щука, и судак. В целом водохранилище славится судаками. Зацепиться глазу на необъятных водных просторах и правда не за что. Спасательный катер бороздит просторы около получаса, и вот он, один воин на рыбном поле.

Хоть встреча была коротка, но рыбак, представившийся Валерой, с надрывом пожаловался: пока без улова. Вот оно – глухозимье.

Он так ждал зиму, готовил снасти, багор, пешню, унты, даже обзавелся новым ледобуром, но, увы, мечты пока на грани фантазий. Одно утешение – возможно, уже следующей зимой с лихвой возместится. Ведь то, что так массово не выловится в этом несостоявшемся сезоне, нагуляется и переплывет в будущий. Логика в этом есть: выловили меньше – значит, в водоемах осталось больше. Но существует и природная погрешность. Рыбы-то с такой антикалендарной зимой могут попутать биологические часы. Что на этот счет думает наука?

Андрей Лещенко, научный сотрудник лаборатории ихтиологии НПЦ по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси:

Такие резкие перемены негативно сказываются.