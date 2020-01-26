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С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище?

26 января 2020 17:36
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Новости Беларуси. Вилейское водохранилище – самое крупное искусственное в Беларуси, по своим масштабам уступает лишь натуральному озеру Нарочь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище? -1

Оттого и лидирует в топе самых рыбных мест в стране. Ездят сюда и спиннингисты, и поплавочники, и доночники, зимой также можно встретить разношерстную братию «пингвинов», которые оккупируют вилейский лед. Но не этой! Марьяновна – медик станции ОСВОД –  всматривается в горизонты слегка штормящей зимней воды и тоскливо переводит взгляд на монитор, ностальгируя по настоящей местной зиме.

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище? -4

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище? -6

Традиционно в крепкий январский минус пейзаж выглядит вот так.

Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как приверженцы зимней рыбалки в 2020 году обходятся без любимого хобби?

Полторы тысячи рыбаков на скованном льдом водохранилище ежедневная  норма.   

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище? -9

Егор Ровдо, начальник спасательной станции Вилейки:
Ну, за свою бытность впервые зима такая. Толщина льда иногда до 60 сантиметров доходит. В этом году вообще не было льда на Вилейском водохранилище.

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище? -12

Егор Ровдо 10 лет на спасательной станции. И это первая для него такая «нетвердая» зима. С одной стороны нет льда – нет рыбаков-камикадзе, которые так и норовят, иногда ценою собственной жизни, утолить свою рыбную страсть, несмотря на экстремально хрупкие условия.

С другой – фишингмены все равно закидывают удочки и, как правило, не с берега. А роза ветров тут, бывает, так разворачивает свои бутоны, что погоду, мягко говоря, и капризной не назовешь.  Из личных наблюдений: за два часа, пока мы были на Вилейском, мы видели все – и солнце, и снег, и штормовой ливень, и со штилем даже повезло. 

Зима буквально на мгновения сжалилась, аккурат как мы вышли на открытую воду в поисках рыбаков.  

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище? -15

Егор Ровдо:
Люблю зимнюю рыбалку. Честно говоря, уже самому хочется сходить. Даже если станет лед, уже не будет такой рыбалки, как это было раньше. Здесь все водится: и сомы, и щука, и судак. В целом водохранилище славится судаками.

Зацепиться глазу на необъятных водных просторах и правда не за что. Спасательный катер бороздит просторы около получаса, и вот он, один воин на рыбном поле.  

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище? -18

Хоть встреча была коротка, но рыбак, представившийся Валерой, с надрывом пожаловался: пока без улова. Вот оно – глухозимье. 

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище? -21

Он так ждал зиму, готовил снасти, багор, пешню, унты, даже обзавелся новым ледобуром, но, увы,  мечты пока на грани фантазий. Одно утешение – возможно, уже следующей зимой с лихвой возместится. Ведь то, что так массово не выловится в этом несостоявшемся сезоне, нагуляется и переплывет в будущий.  Логика в этом есть: выловили меньше – значит, в водоемах осталось больше. Но существует и природная погрешность. Рыбы-то с такой антикалендарной зимой могут попутать биологические часы. Что на этот счет думает наука?   

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище? -24

Андрей Лещенко, научный сотрудник лаборатории ихтиологии  НПЦ по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси:
Такие резкие перемены негативно сказываются.

С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище? -27

Андрей – с весьма рыбной фамилией – Лещенко и сам сходил в январский отпуск вхолостую. На льду порыбачить так и не случилось. Рыбалка – любовь для него не только профессиональная, но и личная.  

Андрей Лещенко: 
Мы проводили исследования, примерно 60-80 % раньше вылавливалось в подледный период. Лед позволял рыбаком добраться до рыбы, мест стоянки.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Егор Ровдо # Фотофакт

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