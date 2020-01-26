Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?

Новости Беларуси. Можно вспомнить пословицу: без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ученым она тоже подходит. А вот нынешней зиме – не то что бы. Любителям зимней рыбалки в 2020 году не повезло от слова вообще: ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить, ни тебе померзнуть как следует в ожидании клева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А ведь в былые годы только на Вилейском водохранилище каждые выходные собиралось по несколько тысяч человек, чтобы вдоволь насладиться любимым хобби.

Но есть и хорошие новости. Очень даже велика вероятность, что такая ситуация приведет к увеличению количества рыбы в белорусских водоемах. С ностальгией по морозной зиме. Как проходит сезонная рыбалка на Вилейском водохранилище? Судите сами: каждая не выловленная рыбаками самка в период нереста даст приплод. В итоге должно получиться эдакое самозарыбление.

Но совсем уж крест на зимней рыбалке тоже ставить не будем. Анастасия Дехтяр проинспектировала рыбные места.