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Андрей Иванец: Мы ставим цель – повысить уровень квалификации у молодёжи, которая приходит в научную сферу

26 января 2020 17:25
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Новости Беларуси. Экзаменатор для рискнувших – Высшая аттестационная комиссия страны. В роли студента – ученый, вместо билета – его исследование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Андрей Иванец: Мы ставим цель – повысить уровень квалификации у молодёжи, которая приходит в научную сферу-1

И придется еще доказать оппонентам, что работа стоит заявленных регалий. В том, что «метить» в кандидаты и доктора без увесистого научного бекграунда – идея провальная,  уверен и сенатор Андрей Иванец. К 34 годам он известный спортсмен, отец троих детей и доктор химических наук.  Секрет его успеха – умение уловить волну тенденции в своей сфере, прислушаться к интуиции и предугадать, за что стоит браться, чтобы работать на опережение. 

Андрей Иванец: Мы ставим цель – повысить уровень квалификации у молодёжи, которая приходит в научную сферу-4

Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Сегодня мы ставим перед собой цель – повышение уровня и квалификации у молодежи, которая приходит в научную сферу, связывает свою жизнь с наукой. Сегодня молодежь идет на те направления, которые находятся на острие в мировой науке, мировом тренде. А это, в первую очередь, междисциплинарные исследования, которые направлены в области науки на жизнь. Это создание принципиально новых технологий как диагностики, так и лечения различных заболеваний. Это вопросы создания новых материалов.

Андрей Иванец: Мы ставим цель – повысить уровень квалификации у молодёжи, которая приходит в научную сферу-7

# Государственная политика в области науки # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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