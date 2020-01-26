Андрей Иванец: Мы ставим цель – повысить уровень квалификации у молодёжи, которая приходит в научную сферу

И придется еще доказать оппонентам, что работа стоит заявленных регалий. В том, что «метить» в кандидаты и доктора без увесистого научного бекграунда – идея провальная, уверен и сенатор Андрей Иванец. К 34 годам он известный спортсмен, отец троих детей и доктор химических наук. Секрет его успеха – умение уловить волну тенденции в своей сфере, прислушаться к интуиции и предугадать, за что стоит браться, чтобы работать на опережение.

Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы ставим перед собой цель – повышение уровня и квалификации у молодежи, которая приходит в научную сферу, связывает свою жизнь с наукой. Сегодня молодежь идет на те направления, которые находятся на острие в мировой науке, мировом тренде. А это, в первую очередь, междисциплинарные исследования, которые направлены в области науки на жизнь. Это создание принципиально новых технологий как диагностики, так и лечения различных заболеваний. Это вопросы создания новых материалов.