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Более 400 экземпляров из разных стран! Житель Мядельского района собрал уникальную коллекцию фарфора

20 февраля 2025 13:54
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От старинных артефактов до современных шедевров. Житель Мядельского района Виктор Мойсеенок собрал уникальную коллекцию фарфора. Это более 400 экземпляров из разных стран. Каждая фигурка особенная и уникальна своей неповторимой историей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какие необычные экспонаты в коллекции? Узнала Анастасия Близнюк.

Более 400 экземпляров из разных стран! Житель Мядельского района собрал уникальную коллекцию фарфора-2

Первое фарфоровое изделие в коллекции Виктора Мойсеенка появилось почти 20 лет назад. От бабушки ему достался знаменитый сервиз в форме рыбок, который был практически в каждом серванте в советское время. В арсенале коллекционера есть как редкие антикварные предметы, так и современные изделия. Самым старым экспонатам более 200 лет.

Большинство статуэток родом из СССР, есть предметы из Китая, а также европейский фарфор из Германии, Италии и Франции. В каждой стране используются свои традиционные формы и стили предметов. Коллекционер собрал более 400 экземпляров, которые отражают богатую историю и культуру.

Более 400 экземпляров из разных стран! Житель Мядельского района собрал уникальную коллекцию фарфора-4

Виктор Мойсеенок, коллекционер:
История фарфора – она интересная, а история советского фарфора – более живая, характерная. «Иван-царевич на распутье» – сказку такую, наверное, читали. Налево пойдешь, направо пойдешь. Здесь вся его судьба указана. Советского производства.

Каждый новый экспонат в его коллекции не просто предмет, а целая история. Иногда редкие экземпляры дарят друзья, а порой совершенно незнакомые люди, узнав о его увлечении, охотно делятся сокровищами, которые до этого пылились дома.

Более 400 экземпляров из разных стран! Житель Мядельского района собрал уникальную коллекцию фарфора-6

Виктор Мойсеенок:
Что-то покупается на каких-то аукционах, существуют какие-то обмены. Если кого-то из коллекционеров интересует то, что у меня, то я спокойно отдаю.

Подробности в видео.

# Культура Беларуси # Выставки

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