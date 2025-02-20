Более 400 экземпляров из разных стран! Житель Мядельского района собрал уникальную коллекцию фарфора
От старинных артефактов до современных шедевров. Житель Мядельского района Виктор Мойсеенок собрал уникальную коллекцию фарфора. Это более 400 экземпляров из разных стран. Каждая фигурка особенная и уникальна своей неповторимой историей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Какие необычные экспонаты в коллекции? Узнала Анастасия Близнюк.
Первое фарфоровое изделие в коллекции Виктора Мойсеенка появилось почти 20 лет назад. От бабушки ему достался знаменитый сервиз в форме рыбок, который был практически в каждом серванте в советское время. В арсенале коллекционера есть как редкие антикварные предметы, так и современные изделия. Самым старым экспонатам более 200 лет.
Большинство статуэток родом из СССР, есть предметы из Китая, а также европейский фарфор из Германии, Италии и Франции. В каждой стране используются свои традиционные формы и стили предметов. Коллекционер собрал более 400 экземпляров, которые отражают богатую историю и культуру.
Виктор Мойсеенок, коллекционер:
История фарфора – она интересная, а история советского фарфора – более живая, характерная. «Иван-царевич на распутье» – сказку такую, наверное, читали. Налево пойдешь, направо пойдешь. Здесь вся его судьба указана. Советского производства.
Каждый новый экспонат в его коллекции не просто предмет, а целая история. Иногда редкие экземпляры дарят друзья, а порой совершенно незнакомые люди, узнав о его увлечении, охотно делятся сокровищами, которые до этого пылились дома.
Виктор Мойсеенок:
Что-то покупается на каких-то аукционах, существуют какие-то обмены. Если кого-то из коллекционеров интересует то, что у меня, то я спокойно отдаю.
Подробности в видео.