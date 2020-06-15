В Борисове появились фигуры медведя, слона и черепахи. Вот как выглядят новые арт-объекты

Новости Беларуси. В Борисове возле Дворца культуры появились новые арт-объекты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Борисове возле Дворца культуры появились новые арт-объекты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Горожан встречают декоративные фигуры животных – медведь, слон и черепаха. Сделаны они из искусственной травы. Высота скульптур – около метра. Каждый объект украшен цветами.
Необычные животные уже пришлись по вкусу жителям Борисова – это место стало одним из любимых для фотосессий.
Алеся Ермолович, заместитель директора Дворца культуры г. Борисова:
Популярность очень высока, особенно в вечернее время, когда родители возвращаются с детьми.
Наталья Орешко, заместитель директора коммунального предприятия г. Борисова:
Изготавливались они долго, где-то около полутора месяцев. Заказывали мы у специализированной фирмы. Вы видите, что получилось. Красота!
Напомним, Борисов выбран культурной столицей Беларуси 2021 года. И уже сегодня здесь идет активная подготовка. Встречать гостей здесь планируют в ярком и праздничном убранстве.