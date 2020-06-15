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В Борисове появились фигуры медведя, слона и черепахи. Вот как выглядят новые арт-объекты

15 июня 2020 15:41
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Новости Беларуси. В Борисове возле Дворца культуры появились новые арт-объекты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове появились фигуры медведя, слона и черепахи. Вот как выглядят новые арт-объекты-1

Горожан встречают декоративные фигуры животных – медведь, слон и черепаха. Сделаны они из искусственной травы. Высота скульптур – около метра. Каждый объект украшен цветами.

Необычные животные уже пришлись по вкусу жителям Борисова – это место стало одним из любимых для фотосессий.

В Борисове появились фигуры медведя, слона и черепахи. Вот как выглядят новые арт-объекты-4

Алеся Ермолович, заместитель директора Дворца культуры г. Борисова:
Популярность очень высока, особенно в вечернее время, когда родители возвращаются с детьми.

В Борисове появились фигуры медведя, слона и черепахи. Вот как выглядят новые арт-объекты-7

Наталья Орешко, заместитель директора коммунального предприятия г. Борисова:
Изготавливались они долго, где-то около полутора месяцев. Заказывали мы у специализированной фирмы. Вы видите, что получилось. Красота!

В Борисове появились фигуры медведя, слона и черепахи. Вот как выглядят новые арт-объекты-10

Напомним, Борисов выбран культурной столицей Беларуси 2021 года. И уже сегодня здесь идет активная подготовка. Встречать гостей здесь планируют в ярком и праздничном убранстве.

# Арт-проекты # общество # Алеся Ермолович # Наталья Орешко # Фотофакт

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