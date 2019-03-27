Корреспондент СТВ рассказал, каково это – почти год проходить срочную службу в армии

Новости Беларуси. Весенний призыв. Тысячи молодых людей готовятся стать защитниками Родины. Впереди у будущих новобранцев собеседование, психологический отбор и медицинская комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каких войсках проходить срочную службу? Что представляет собой современная армия и почему путь от призыва до дембеля должен пройти каждый мужчина? Репортер СТВ Григорий Азаренок поделился воинским опытом с нашей съемочной группой.