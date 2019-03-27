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Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»

27 марта 2019 20:07
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Новости Беларуси. Соответствующее соглашение 27 марта подписали на заседании белорусско-российского экспертного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»-1

Медиасфера находится под мощным влиянием интернет-ресурсов. Но цифровизация информационного поля, наряду с позитивными переменами, несет и негативные последствия. Например, сказывается на достоверности и объективности новостей.

Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»-4

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Мне очень хочется, чтобы было меньше вызывающих лозунгов, заглавий, которые в основном-то и читаются потребителями. Потому что содержание не имеет значения, когда есть мощный заголовок. На это реагируют, особенно в интернете, читатель, пользователь, и это вносит определенные изменения в его сознание и в представления об окружающем мире. Мне кажется, что все-таки будет здесь определенная ответственность.

Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»-7

Вячеслав Сутырин, исполнительный директор российско-белорусского экспортного клуба (Россия):
В наших странах идет большая работа по реформированию сферы регулирования информационной политики. Это вызвано тем, что в последнее время обрушивается шквал фейковых новостей, вбросов, которые направлены на разъединение как народов внутри наших стран, так и союза России и Беларуси.

Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»-10

На встрече в штаб-квартире «Белой Руси» присутствовали больше двух десятков человек. Это журналисты, редакторы, социологи и историки из Беларуси и России. В дискуссии, прежде всего, поднимались вопросы обеспечения информационной безопасности.

# Белая Русь # общество # Геннадий Давыдько # Вячеслав Сутырин # Фотофакт

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