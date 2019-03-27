Общественное объединение «Белая Русь» будет сотрудничать с аналитическим изданием «Евразия. Эксперт»

Новости Беларуси. Соответствующее соглашение 27 марта подписали на заседании белорусско-российского экспертного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медиасфера находится под мощным влиянием интернет-ресурсов. Но цифровизация информационного поля, наряду с позитивными переменами, несет и негативные последствия. Например, сказывается на достоверности и объективности новостей.

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:

Мне очень хочется, чтобы было меньше вызывающих лозунгов, заглавий, которые в основном-то и читаются потребителями. Потому что содержание не имеет значения, когда есть мощный заголовок. На это реагируют, особенно в интернете, читатель, пользователь, и это вносит определенные изменения в его сознание и в представления об окружающем мире. Мне кажется, что все-таки будет здесь определенная ответственность.

Вячеслав Сутырин, исполнительный директор российско-белорусского экспортного клуба (Россия):

В наших странах идет большая работа по реформированию сферы регулирования информационной политики. Это вызвано тем, что в последнее время обрушивается шквал фейковых новостей, вбросов, которые направлены на разъединение как народов внутри наших стран, так и союза России и Беларуси.