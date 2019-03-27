Белорусский фонд мира пригласил 1600 школьников на цирковое представление в Минске

Новости Беларуси. 1600 «юных миротворцев» со всех уголков Беларуси собрались 27 марта в Минске. Белорусский фонд мира пригласил большую дружную компанию на представление в цирк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом организация благодарит школьников за их активную гражданскую позицию, за участие во всех мероприятиях и за общий вклад в добрые дела. Символическое название встречи «Беларусь – чудесный дом!»

Мы – учащиеся средней школы № 14 города Молодечно. Очень рады посетить слет юных миротворцев «Беларусь – чудесный дом!» Здесь собралось очень много ребят. Мы все разные, но объединяет нас одна цель – укреплять республику своими добрыми делами.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

Все дети, все взрослые, которые участвуют в миротворческом движении, в тех мероприятиях, которые мы организуем – мы считаем их своими волонтерами, своими юными миротворцами. И по сути дела в нашей организации членские взносы не предусмотрены. Поэтому может стать любой желающий, кто хочет принимать активное участие в миротворческом движении Беларуси.