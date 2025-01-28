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ГПК: на границе Беларуси находятся 15 тысяч солдат ВСУ

28 января 2025 13:02
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Обстановка на белорусско-украинской границе нормализуется. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на представителя Государственного пограничного комитета Беларуси Антона Бычковского.

«…в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации, скажем так», – сказал Антон Бычковский.

ГПК: на границе Беларуси находятся 15 тысяч солдат ВСУ-1

Фото: Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

По словам Бычковского, ситуация контролируется, пограничники работают в усиленном режиме.

При этом он добавил, что в приграничных районах Украины находятся около 15 тысяч военнослужащих, которые ведут себя спокойно и профессионально.

# Граница # Государственная граница Беларуси

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