ГПК: на границе Беларуси находятся 15 тысяч солдат ВСУ

Беларусь заготавливает сотни тонн лесного семенного сырья – узнали, для чего это нужно

Это стратегический запас. И служит он не только для того, чтобы помочь в неурожайные годы, но и в таких непредвиденных, чрезвычайных ситуациях, как буреломы, ветровалы, пожары, короедные усыхания.