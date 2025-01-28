ГПК: на границе Беларуси находятся 15 тысяч солдат ВСУ
Обстановка на белорусско-украинской границе нормализуется. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на представителя Государственного пограничного комитета Беларуси Антона Бычковского.
«…в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации, скажем так», – сказал Антон Бычковский.
Фото: Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
По словам Бычковского, ситуация контролируется, пограничники работают в усиленном режиме.
При этом он добавил, что в приграничных районах Украины находятся около 15 тысяч военнослужащих, которые ведут себя спокойно и профессионально.