В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира подвели итоги работы за 2024 год

Существенно меньше вопиющих фактов нарушения природоохранного законодательства в последнее время фиксируют государственные инспекторы. Итоги работы за год подвели на заседании. Например, в 2024-м было выявлено всего около 2 тысяч нарушений в сфере рыболовства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сотням фактам возбуждены уголовные дела. Бороться с браконьерами помогает современная техника: подразделения укомплектованы фотоловушками, квадрокоптерами, приборами ночного видения и не только. Содействие оказывают и коллеги: пограничники, сотрудники МВД, просто неравнодушные граждане. Работает телефон доверия, на который поступает около 5 тысяч сообщений за год.

Юрий Тертель, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

Я считаю, что основная наша цель выполнена – это достучаться до наших граждан и привлечь их к охране природы вместе с коллективом Государственной инспекции и другими природоохранными структурами. На сегодняшний день мы констатируем, что граждане все активнее вовлекаются в эту работу. Помощь неоценима и благодаря им, я уверен, мы сохраним и выполним ту же задачу, которая стоит перед нами, – оставить все эти природные богатства для наших потомков.

Пугают нарушителей не только штрафы, но и широкая огласка. В тесном тандеме со специалистами работают СМИ. Журналисты освещают резонансные случаи, стараясь привлечь внимание читателей и зрителей к проблеме.