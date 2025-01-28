Этой святыне 120 лет. История костёла имени Пресвятой Девы Марии в Парафьяново
Здесь берет начало река Березина и как на драгоценные бусы нанизано более 20 старинных храмов. Докшицкий район – кладезь для туристов, мы откроем для вас жемчужину в Парафьяново и от души угостим национальной кухней, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ.
В кадре – неземная красота. Костел имени Пресвятой Девы Марии в деревне Парафьяново 120 лет дарит верующим свет и надежду, дает силы и ключи к жизни. Ювелирная архитектура – многоярусные башни, карнизы и пилястры завораживают. Храму посвящают стихи и посни. Его возводили с 1900 по 1904 годы. Несколько тысяч прихожан собрали средства. Руководил стройкой ксендз Болеслав Корн, инициалы в его честь блистают на красном кирпиче. Еще раньше здесь был деревянный храм, а история парафии насчитывает уже 400 лет.
Ксендз Владимир Шимкович, настоятель костела имени Марии в д. Парафьяново:
У галоўным алтары ў нас размешчана абраз імя Марыі. Бакавыя алтары, адзін з іх прысвечаны ўшанаванню Святому Антонію, мы бачым у ім абраз Святога Антонія на палатне, лічым яго каштоўнасцю. Насупраць бакавы алтар у гонар Найсвяцейшага сэрца Езуса, таксама Святога Юзафа, там размешчан абраз. У нашым касцёле мы яшчэ маем копіі абраза Маці Божай Будслаўскай, Маці Божай – уладаркі азёраў у Браславе, Маці Божай Вастрабрамскай.
Сквозь тернии к звездам. У святыни непростая судьба. Познал костел беды, лихолетья. С Великой Отечественной войной связана трагическая история местного священника Мечислава Богаткевича.
Мария Ючкович, прихожанка:
У час вайны немцам усё не падабалася, што ён быў супраць вайны, яго расстралялі ў Беразвеччы. Перад смерцю ен пісаў у малітоўніку, няхай жыве пан Хрыстос, пісаў апошнія словы сваей сям'і, папа Ян Павел ІІ яго аб’явіў благаслаўлённым. У ліку 108 благаслаўлённых мучанікаў ІІ Сусветнай вайны.
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