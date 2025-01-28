Этой святыне 120 лет. История костёла имени Пресвятой Девы Марии в Парафьяново

Здесь берет начало река Березина и как на драгоценные бусы нанизано более 20 старинных храмов. Докшицкий район – кладезь для туристов, мы откроем для вас жемчужину в Парафьяново и от души угостим национальной кухней, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ.

В кадре – неземная красота. Костел имени Пресвятой Девы Марии в деревне Парафьяново 120 лет дарит верующим свет и надежду, дает силы и ключи к жизни. Ювелирная архитектура – многоярусные башни, карнизы и пилястры завораживают. Храму посвящают стихи и посни. Его возводили с 1900 по 1904 годы. Несколько тысяч прихожан собрали средства. Руководил стройкой ксендз Болеслав Корн, инициалы в его честь блистают на красном кирпиче. Еще раньше здесь был деревянный храм, а история парафии насчитывает уже 400 лет.