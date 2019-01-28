Корреспондент СТВ получила награду на конкурсе НАН Беларуси за сюжеты о науке

Новости Беларуси. Итоги конкурса подвели в Национальной академии наук Беларуси. Здесь 28 января наградили журналистов, которые в 2018 году многие свои материалы, статьи и телесюжеты посвятили значимым достижениям белорусских ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди награжденных и наша коллега. Специальный корреспондент СТВ Ольга Коршун награждена дипломом в номинации «Лучший сюжет на телевидении». Без внимания не остался ее цикл репортажей в информационных программах нашего телеканала.