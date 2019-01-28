Экопосуду из уникального материала на основе крахмала представили на выставке научных достижений в Гомеле

Новости Беларуси. Уникальный материал на основе крахмала, из которого можно производить экопосуду, представили на выставке научных достижений в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальный материал на основе крахмала, из которого можно производить экопосуду, представили на выставке научных достижений в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработка – результат работы белорусских ученых. Ее внедрение поможет заменить небезопасные для окружающей среды одноразовые контейнеры, стаканы и тарелки из пластика. Технологию уже освоили российские производители. В очереди на покупку ноу-хау – Турция.
Андрей Бойко, проректор Гомельского государственного технического университета им. П.О.Сухого:
Более 40 разработок, которые в этом году были сделаны нашими сотрудниками, внедрены на конкретных предприятиях области, республики, в том числе и за рубежом.
В своем объеме финансирование научно-исследовательской деятельности, около 70 % – это объемы, связанные с прямыми договорами.
Термостойкая техническая керамика, производственные агрегаты на базе 3D-принтеров, робототехника и технология уличного освещения за счет энергии проезжей части. В экспозиции – около полусотни инновационных разработок и технологий, авторство которых принадлежит научным сотрудникам Гомельского технического университета, а также студентам.