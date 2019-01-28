Звёздный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа начнётся в Минске: что запланировано

Сегодня начинается 54-ый интернациональный звёздный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления воспитательной работы с молодёжью БГПУ имени М. Танка – Светлана Малиновская, председатель Студенческого совета факультета естествознания БГПУ им. М. Танка – Дарья Данильчик и председатель Студенческого совета БГПУ им. М. Танка – Павел Лапатинский.

Что такое звёздный поход? Когда он появился в ВУЗе? С чего началась такая традиция? К чему звёздный поход приурочен в этом году? Какова программа похода?

Подробности – в видеоматериале.