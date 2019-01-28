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«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы

28 января 2019 14:30
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Новости Беларуси. Международный «Звездный поход» стартовал 28 января в Минске. Этой традиции уже более полувека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы -1

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы -3

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы -5

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы -7

Нынешний вояж студентов из семи стран по местам боевой и трудовой славы посвящают 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Девять отрядов из более 300 человек посетят районы Минской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Там они встретятся с ветеранами войны и труда, окажут им шефскую помощь, возложат цветы к мемориальным комплексам и братским могилам.

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы -10

Фидан Аскерова, участник «Звездного похода» (Азербайджана):
Когда мне сказали: «Хочешь ли поучаствовать в походе?», я двумя руками была «за». Также хочу поблагодарить белорусский народ от всего азербайджанского народа, что вы чтите великих героев Отечественной войны, среди которых также были наши соотечественники.

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы -13

Фагиф Яхъялы, участник «Звездного похода» (Азербайджана):
Мы очень гордимся, что находимся сегодня в Минске. Надеемся, за эту неделю сделать максимум полезных дел и завести новые знакомства со студентами и преподавателями.

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы -16

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы -18

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Символично, что мы старт даем здесь, в начале парка Победы, под этой аркой, где расположена мемориальная плита.

Всем национальностям, принимавшим участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и, конечно, для студентов из Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Российской Федерации. Тоже очень символично. Они являются потомками тех отцов и дедов, которые положили свои жизни на алтарь Победы.

В «Звездный поход» студенты и преподаватели отправятся 29 января. По традиции, останавливаться они будут в школах, где для старшеклассников организуют мастер-классы и выступят с концертами.

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы -21

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы -23

«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы -25

# Беларусь помнит # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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