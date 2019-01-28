«Звёздный поход» стартовал в Минске: студенты из 7 стран принимают участие в вояже по местам боевой и трудовой славы

Новости Беларуси. Международный «Звездный поход» стартовал 28 января в Минске. Этой традиции уже более полувека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний вояж студентов из семи стран по местам боевой и трудовой славы посвящают 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Девять отрядов из более 300 человек посетят районы Минской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Там они встретятся с ветеранами войны и труда, окажут им шефскую помощь, возложат цветы к мемориальным комплексам и братским могилам.

Фидан Аскерова, участник «Звездного похода» (Азербайджана): Когда мне сказали: «Хочешь ли поучаствовать в походе?», я двумя руками была «за». Также хочу поблагодарить белорусский народ от всего азербайджанского народа, что вы чтите великих героев Отечественной войны, среди которых также были наши соотечественники.

Фагиф Яхъялы, участник «Звездного похода» (Азербайджана): Мы очень гордимся, что находимся сегодня в Минске. Надеемся, за эту неделю сделать максимум полезных дел и завести новые знакомства со студентами и преподавателями.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Символично, что мы старт даем здесь, в начале парка Победы, под этой аркой, где расположена мемориальная плита.

Всем национальностям, принимавшим участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и, конечно, для студентов из Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Российской Федерации. Тоже очень символично. Они являются потомками тех отцов и дедов, которые положили свои жизни на алтарь Победы.

В «Звездный поход» студенты и преподаватели отправятся 29 января. По традиции, останавливаться они будут в школах, где для старшеклассников организуют мастер-классы и выступят с концертами.