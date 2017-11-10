Корпоративный кодекс: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Прихоть начальника или требования дисциплины? Зачем нужен корпоративный кодекс? И что делать, если профессиональная этика вышла за рамки? Это обсуждали в программе «Открытый разговор» первый проректор международного университета «МИТСО» Александр Плащинский и правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Ольга Карпенко.

Кто составляет корпоративный кодекс и как внести правки в него?

Могут ли заставить соблюдать дресс-код на работе?

«Под угрозой увольнения заставляют посещать столовую комбината, где торговая наценка, как у ресторана – 140%»

Могут ли заставить идти на корпоратив?

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