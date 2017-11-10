«Под угрозой увольнения заставляют посещать столовую комбината, где торговая наценка, как у ресторана – 140%»

Новости Беларуси. Вопрос от зрителей программы «Открытый разговор».
Новости Беларуси. Вопрос от зрителей программы «Открытый разговор».
Работники минского завода:
Крик и нецензурная брань считаются со стороны директора нормой. Нас волевым решением, под угрозой увольнения, заставляют посещать столовую комбината, торговая наценка в которой, как у ресторана, составляет 140%, а у нас дети, их тоже нужно кормить. Что можете порекомендовать?
Александр Плащинский, первый проректор международного университета «МИТСО»:
Изучить законодательство, а своих детей направить учиться в наш университет на юристов. Тогда они смогут объяснить своим родителям, что в данном случае наниматель не прав. Согласно законодательству, он не может ограничить время обеда, которое является, по сути, личным временем, и где человек должен обедать.
Ольга Карпенко, правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
В данном случае я бы порекомендовала обратиться в вышестоящую организацию, к вышестоящему руководству.
Если идёт речь об оскорблении личности – в органы внутренних дел.
Хочу отметить, что без ведома человека пользоваться диктофоном запрещено, и в судебном заседании использовать такую запись в качестве доказательства невозможно. Лучше использовать свидетельские показания.