«Под угрозой увольнения заставляют посещать столовую комбината, где торговая наценка, как у ресторана – 140%»

Работники минского завода:

Крик и нецензурная брань считаются со стороны директора нормой. Нас волевым решением, под угрозой увольнения, заставляют посещать столовую комбината, торговая наценка в которой, как у ресторана, составляет 140%, а у нас дети, их тоже нужно кормить. Что можете порекомендовать?

Александр Плащинский, первый проректор международного университета «МИТСО»:

Изучить законодательство, а своих детей направить учиться в наш университет на юристов. Тогда они смогут объяснить своим родителям, что в данном случае наниматель не прав. Согласно законодательству, он не может ограничить время обеда, которое является, по сути, личным временем, и где человек должен обедать.